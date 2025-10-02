Preminuo legendarni glumac iz 'Mućki' nakon borbe s teškom bolešću

Svijet televizije tuguje nakon smrti glumca Patricka Murraya (68), koji je preminuo nakon duge borbe s rakom, prenosi Mirror. Ostat će zapamćen po legendarnoj ulozi Mickeyja Pearcea u kultnoj seriji "Mućke", gdje je glumio snalažljivog preprodavača. Vijest o smrti potresla je brojne obožavatelje i kolege.

U dirljivoj izjavi na fan stranici serije stoji: "S iskrenom tugom javljamo o smrti našeg prijatelja Patricka Murraya - Mickeyja Pearcea za mnoge. Bio je redoviti posjetitelj naših konvencija i nedostajat će nam njegov humor i radost koju je donosio mnogima." Slična poruka stigla je i s podcasta The Only Fools, gdje su ga opisali kao talentiranog glumca s besprijekornim tajmingom.

Za najbolju britansku humorističnu seriju svih vremena izabrane 'Mućke'

Murray je lik Mickeyja Pearcea utjelovio u 20 epizoda od 1983. do 2003., a bio je poznat po mutnim poslovima i iskorištavanju Rodneyjeve naivnosti. Nakon završetka serije, njegov životni put bio je turbulentan. Borio se s alkoholizmom, no uspješno se rehabilitirao i povukao iz glume te počeo raditi kao vozač taksija u Kentu, a kasnije i kao vozač luksuznih automobila.

Jedno desetljeće živio je na Tajlandu, gdje se 2016. oženio partnericom Anong i dobio kćer Josie. Obiteljsku sreću narušila je britanska birokracija. Zbog strogih imigracijskih pravila, 2018. se morao sam vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi osigurao vizu za obitelj, nakon što im je zahtjev odbijen jer nije dovoljno zarađivao. Ta ga je odluka potpuno shrvala te je priznao da je dvije godine bio "Skype tata" koji je svoju kćer viđao isključivo preko ekrana.

Njegova borba s bolešću bila je iscrpljujuća. U siječnju 2022. dijagnosticiran mu je rak pluća, a kasnije i tumor na jetri. Nakon niza operacija i tretmana, Murray je s optimizmom objavio da se rak povukao. Nažalost, već 2023. otkrio je da se bolest vratila i proširila na noge i zdjelicu. Unatoč teškoj prognozi, do kraja se borio s optimizmom, a obožavatelji su ga na društvenim mrežama obasipali porukama podrške koje su se sad pretvorile u sućut.