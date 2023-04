Glumac iz 'Mućki' otkrio da mu se vratio rak: 'Proširio se na zdjelicu i kosti nogu'

Glumac Patrick Murray (66) našoj televizijskoj publici je najpoznatiji po ulozi Mickey Pearcea u kultnoj britanskoj seriji "Mućke" u kojoj je glumio u svim sezonama serija. Murray je putem Twittera početkom prošle godine otkrio kako mu je dijagnosticiran maligni tumor na plućima. Nakon borbe s bolešću i lijepih vijesti da je prebolio bolest i ozdravio, nažalost, na Twitteru su se sada pojavile loše vijesti, a glumac se i sam oglasio.

"Izbjegavao sam ovu objavu, ali prijateljima dugujem nove vijesti. Unatoč naporima liječnika, rak pluća se vratio. Prije nekoliko mjeseci sam mislio da je gotovo, no ispostavilo se da je to rak koji se proširio na zdjelicu i kosti nogu. Zahvatio je i limfni sistem", napisao je i onda ispričao da ima i par lijepih vijesti.

"Bio sam na radiološkom tretmanu prošli tjedan i moj onkolog je prilično uvjeren da će ovo zaustaviti bol u nozi. Nadam se da ću također moći malo odspavati na miru. Još jedna pozitivna stvar je moj savjetnik. On je uvjeren da će kemoterapija držati stvari pod kontrolom mjesecima, pa čak i godinama, optimističan je", napisao je glumac na Twitteru.

Long Tweeeet warning .



I have been trying to avoid this tweet for a while ,but I owe it to my friends to keep you updated.



Despite all the wonderful efforts by the medical and nursing teams at Medway ,Guys ,and Kings College hospitals, the lung cancer has returned .