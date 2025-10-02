FOTO Domaća glumica pokušala se udati u tajnosti, od znatiželjnih pogleda štitili su je zaštitari

Glumica Ana Begić Tahiri već punih 13 godina uživa u sretnom braku s Danijelom Tahirijem.
Glumica Ana Begić Tahiri već punih 13 godina uživa u sretnom braku s Danijelom Tahirijem.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Mladenci su izgovorili sudbonosno "da" 2. listopada 2010. godine, nakon četverogodišnje veze, a nedavno su se pojavile fotografije s njihove vjenčane ceremonije održane u crkvi Majke Božje Remetske u Zagrebu.
Mladenci su izgovorili sudbonosno "da" 2. listopada 2010. godine, nakon četverogodišnje veze, a nedavno su se pojavile fotografije s njihove vjenčane ceremonije održane u crkvi Majke Božje Remetske u Zagrebu.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Unatoč glumičinim nastojanjima da ceremoniju održi daleko od medijske pozornosti i što je duže tajila datum vjenčanja, plan joj se nije ostvario - fotografi su dočekali mladence i njihove uzvanike ispred crkve.
Unatoč glumičinim nastojanjima da ceremoniju održi daleko od medijske pozornosti i što je duže tajila datum vjenčanja, plan joj se nije ostvario - fotografi su dočekali mladence i njihove uzvanike ispred crkve.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Na ceremoniji je bilo prisutno oko 50 članova obitelji i najbližih prijatelja, uključujući i mnoga poznata lica poput Barbare i Lukasa Nole, Senke Bulić, Ivanke Mazurkijević, Ksenije Marinković, Bojane Gregorić Vejzović i supruga Enesa Vejzovića sa sinom Raulom, tadašnjeg para Hrvoja Rupčića i Zrinke Cvitešić, Mirte Zečević, Ecije Ojdanić, Hane Hegedušić i Vedrana Mlikote.
Na ceremoniji je bilo prisutno oko 50 članova obitelji i najbližih prijatelja, uključujući i mnoga poznata lica poput Barbare i Lukasa Nole, Senke Bulić, Ivanke Mazurkijević, Ksenije Marinković, Bojane Gregorić Vejzović i supruga Enesa Vejzovića sa sinom Raulom, tadašnjeg para Hrvoja Rupčića i Zrinke Cvitešić, Mirte Zečević, Ecije Ojdanić, Hane Hegedušić i Vedrana Mlikote.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Poslije izlaska iz crkve, Anu su okružili tjelohranitelji koji su je crnim sakoima štitili od radoznalih pogleda.
Poslije izlaska iz crkve, Anu su okružili tjelohranitelji koji su je crnim sakoima štitili od radoznalih pogleda.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Premda im se vjenčanje u potpunoj tajnosti nije ostvarilo, Ana i suprug rijetko se pojavljuju u javnosti, pa Danijela gotovo i ne viđamo.
Premda im se vjenčanje u potpunoj tajnosti nije ostvarilo, Ana i suprug rijetko se pojavljuju u javnosti, pa Danijela gotovo i ne viđamo.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Bračni par ima kćer Lanu, rođenu u svibnju 2011. godine. Glumica u posljednje vrijeme posebno privlači pozornost javnosti svojom impresivnom transformacijom nakon što je skinula čak 15 kilograma.
Bračni par ima kćer Lanu, rođenu u svibnju 2011. godine. Glumica u posljednje vrijeme posebno privlači pozornost javnosti svojom impresivnom transformacijom nakon što je skinula čak 15 kilograma.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/