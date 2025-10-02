FOTO Domaća glumica pokušala se udati u tajnosti, od znatiželjnih pogleda štitili su je zaštitari

Mladenci su izgovorili sudbonosno "da" 2. listopada 2010. godine, nakon četverogodišnje veze, a nedavno su se pojavile fotografije s njihove vjenčane ceremonije održane u crkvi Majke Božje Remetske u Zagrebu.
Unatoč glumičinim nastojanjima da ceremoniju održi daleko od medijske pozornosti i što je duže tajila datum vjenčanja, plan joj se nije ostvario - fotografi su dočekali mladence i njihove uzvanike ispred crkve.
Na ceremoniji je bilo prisutno oko 50 članova obitelji i najbližih prijatelja, uključujući i mnoga poznata lica poput Barbare i Lukasa Nole, Senke Bulić, Ivanke Mazurkijević, Ksenije Marinković, Bojane Gregorić Vejzović i supruga Enesa Vejzovića sa sinom Raulom, tadašnjeg para Hrvoja Rupčića i Zrinke Cvitešić, Mirte Zečević, Ecije Ojdanić, Hane Hegedušić i Vedrana Mlikote.