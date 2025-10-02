Naši Portali
UOČI KONCERTA

Baby Lasagna razočaran se ispričao fanovima: 'Žao mi je zbog svega'

ARHIVA - 01.03.2024. Umag: Doček Marka Purišića poznatog kao Baby Lasagna
Foto: Sasa Miljevic
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
02.10.2025.
u 14:39

Imam loše vijesti! Nažalost djeci ispod 18 godina nije dozvoljen ulazak na naš koncert u Istanbulu 13.11. čak i ako pored sebe imate odraslu osobu. Ovo nije naša odluka; moj tim i ja smo bili vrlo iznenađeni i razočarani", napisao je Baby Lasagna najavljujući koncert u Istanbulu

Naš prošlogodišnji eurovizijski predstavnik Baby Lasagna vraća se nastupima na europskim pozornicama nakon što je ovog proljeća s uspjehom završio turneju  "Meow Tour". Na toj je turneji odgodio turnir u Istanbulu koji se trenao održati 24. travnja, a sada je odgođen za 13. studeni. No, Marko je ostao neugodno iznenađen kada je shvatio da na koncert ne mogu doći maloljetnici, čak ni u pratnji roditelja. 
"Imam loše vijesti! Nažalost djeci ispod 18 godina nije dozvoljen ulazak na naš koncert u Istanbulu 13.11. čak i ako pored sebe imate odraslu osobu. Ovo nije naša odluka; moj tim i ja smo bili vrlo iznenađeni i razočarani", napisao je Baby Lasagna na Instastoryju, pozvavši sve maloljetnike koji su kupili ulaznicu da pošalju svoje podatke za povrat novca.

Foto: Instagram

"Dragi moji mladi gatitosi, jako mi je žao zbog ove situacije i nadam se da ćemo se sresti neki drugi put. Molim vas podijelite ovu priču ili pošaljite prijateljima koji dolaze na koncert, kako bi svi imali priliku vidjeti ovu informaciju", zaključio je Baby Lasagna svoju objavu. Popularnost Baby Lasagne ne jenjava ni nakon Eurosonga. Njegova europska turneja bila je rasprodana, a nastupi dokazuju da je "Rim Tim Tagi Dim" manija i dalje snažna. Ovaj događaj dodatno ga je povezao s eurovizijskom zajednicom, što potvrđuje i uspjeh njegovog dueta s finskim predstavnikom Käärijom, čiji je video nastupa na YouTubeu i dalje pravi internetski hit.

Podsjetimo, hrvatski eurovizijski viceprvak 2024., i Käärijä, finski drugoplasirani iz 2023., gostovali su u finalu Eurosonga 2025. u Baselu, premijerno izvodeći zajednički singl "#Eurodab". Pjesma je odmah postala hit i ušla u hrvatski trending. Publika u Baselu, nakon prve live izvedbe, bila je "van sebe", a isto raspoloženje zavladalo je i društvenim mrežama. - Baby Lasagna, moj pobjednik - napisao je jedan korisnik, a drugi dodao: - Käärijä i Baby Lasagna!!! O moj bože!!! - uzbuđene su mreže. - Pobjednici naroda - zaključile su.

