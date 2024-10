Preminuo glumac najpoznatiji po ulozi u 'Spasilačkoj službi': Dugo se borio s teškom dijagnozom, a bio je i vatrogasac

U 68. godini preminuo je Michael Newman, zvijezda serije 'Spasilačka služba'(Baywatch). Tužnu vijest potvrdio je za strane medije Matt Felker, njegov bliski prijatelj. On je inače i režirao dokumentarnu seriju 'After Baywatch: Moment in the Sun' za streaming platformu Hulu. Michel se baš na premijeri za tu seriju nakon dugo vremena pojavio u javnosti i samo rijetki su ga prepoznali na slikama.

Foto: Profimedia

Naime, glumac je prije 18 godina dobio tešku dijagnozu. Doktori su mu priopćili da boluje od Parkinsonove bolesti. Matt je kazao da je Newman preminuo od srčanih komplikacija prije dva dana, a naglasio je i da je bio okružen svojim prijateljima, te da je uz njega u posljednjim trenucima bila i njegova obitelj. - Morao sam vidjeti Mikea posljednji put kada je bio pri svijesti. Pogledao me na svoj tipičan način i rekao: 'Stigao si na vrijeme' - izjavio je redatelj za strane medije. Michael je, inače, bio jedini član ekipe 'Spasilačke službe' koji je i u stvarnom životu bio spasilac. Gledali smo ga u čak 150 epizoda serije. Jedini koji je glumio u više epizoda od njega bio je David Hasselhoff.

Dok je igrao ulogu spasioca, Michael je radio kao vatrogasac, a tim poslom se bavio i nakon završetka snimanja serije. Kao vatrogasac je radio čak 25 godina. Kada je imao 50 godina saznao je da boluje od Parkinsonove bolesti, a u dokumentarnoj seriji bilo je govora o njegovom životu s teškom dijagnozom.

