Varao je trudnu zaručnicu, a sada su opet zajedno? Neymara i brazilsku influencericu spojila kćerkica

Jedan od najpopularnijih nogometaša današnjice, Brazilac Neymar (32), i manekenka Bruna Biancardi (30) navodno su ponovno zajedno. Glasine o njihovom pomirenju šire se već neko vrijeme, točnije od kolovoza i čestitke za Dan očeva, a svojevrsna potvrda došla je prije nekoliko dana kada su nogometaš Al-Hilala i brazilska influencerica podijelili zajedničke fotografije na kojima se grle i ljube. - Sve zajedno i pomiješano - napisala je Bruna u opisu najnovije galerije fotografija s Neymarom i njihovom jednogodišnjom kćerkicom te tako pokrenula niz reakcija.

Naime, par je prekinuo u studenom prošle godine, samo mjesec dana nakon što je Biancardi rodila njihovo zajedničko dijete, kćerkicu Mavie. Prekidu su kumovale Neymarove konstantne afere, a kap koja je prelila čašu bilo je saznanje da je Brazilac svoju u to vrijeme trudnu zaručnicu prevario s još jednom brazilskom manekenkom Amandom Kimberlly. Međutim, situacije je postala morbidnijom nakon vijesti da nogometaš i Kimberlly također čekaju dijete, njegovo treće. Biancardi očito nije mogla prijeći preko ove nevjere te se, kako se sad ispostavilo, privremeno odvojila od oca svog djeteta.

- Ovo je privatna stvar, ali budući da me često povezuju s vijestima, sumnjama i sprdnjama, htjela bih vas obavijestiti da nisam u vezi. Mi smo Mavieni roditelji i to je razlog našeg odnosa. Hvala vam - napisala je tada influencerica u svom priopćenju za javnost.

Prema britanskom Daily Mail-u, 32-godišnji igrač je optužen da je varao svoju djevojku u više navrata. Jedna od optužbi se odnosila na brazilsku OnlyFans zvijezdu Aline Farias, koju je navodno tražio gole slike, a još ranije iste godine viđen je kako tulumari s dvije žene u španjolskom noćnom klubu. U lipnju 2023. Neymar javnom isprikom na Instagramu priznaje da je varao Brunu s influencericom Fernandom Campos.

Inače, vijest o raskidu nogometaša i manekenke prenio je brazilski list Correio Brasiliense, koji pritom tvrdi da je Neymar svoju djevojku prevario čak 92 puta. - Nakon 92. izdaje, veza između Neymara i Brune Biancardi je došla do kraja. Njih dvoje već pripremaju službenu objavu, ali održavaju prijateljski odnos zbog svoje kćeri Mavie - stajalo je u tekstu. Međutim, izgleda kako je par svojoj ljubavi odlučio dati drugu šansu.

Podsjetimo, prošle godine izašao je članak u The New York Postu, koji se pozivao na Em Off, a u njemu stoji da brazilska nogometna zvijezda i njegova zaručnica imaju navodno prilično liberalna pravila za svoju vezu u kojoj bivši napadač PSG-a može bez problema 'šarati' okolo. Neymar i Bruna navodno se drže tri pravila koja mu dopuštaju nevjeru.

Navodno, Neymar može biti s drugim djevojkama sve dok je diskretan u vezi. Zabranjeno mu je biti s prostitutkama i voditi ljubav bez zaštite te ih ne smije poljubiti u usta. Dok se toga pridržava, 32-godišnji nogometaš je navodno 'slobodan flertovati, pa čak i imati odnose sa drugim ženama.'

Neymar i Biancardi, koji su svoju vezu objavili u travnju 2022., obznanili su vijest o trudnoći zajedničkom objavom na Instagramu godinu kasnije. Ovaj par se nije puno oglašavao o svom odnosu nakon što su se kratko razišli u ljeto 2022. godine, a onda su se ubrzo pomirili. Neymar već ima 13-godišnjeg sina Davija Lucca da Silva Santosa iz prethodne veze s Carolinom Dantas.

