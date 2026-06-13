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iz bugojna

FOTO Zgodna navijačica Zmajeva oduševila sve s tribina u Torontu, evo tko je ona

Foto: Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
13.06.2026.
u 17:45

Atraktivna djevojka na stadion je stigla odjevena u boje Bosne i Hercegovine, a posebnu pozornost privukla je kombinacijom zastave, šešira i odjevnih detalja inspiriranih nacionalnim simbolima

Reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je odigrala prvu utkamicu na Svjetskom nogometnom prvesntu. Protiv Kanade Zmajevi su remizirali, a imali su i veliku podršku. No, posebnu pozornost provukla je jedna navijčica na tribinama u Torontu i to nakon što su je televizijske kamere nekoliko puta prikazale na tribinama, a njezine fotografije ubrzo postale viralne na društvenim mrežama.

Atraktivna djevojka na stadion je stigla odjevena u boje Bosne i Hercegovine, a posebnu pozornost privukla je kombinacijom zastave, šešira i odjevnih detalja inspiriranih nacionalnim simbolima. Na ruci nosi i tetovažu obrisa Bosne i Hercegovine s ljiljanom, simbolom koji često ističe u svojim objavama. Radi se o Emini Delić iz Bugojna, magistrici prava, a javnosti je poznata i po sudjelovanju na izborima ljepote. Godine 2017. osvojila je titulu Miss televotinga na izboru za Miss Federacije Bosne i Hercegovine, dok danas živi i radi u Beču.

Tijekom utakmice televizijske kamere nekoliko su je puta snimile u krupnom planu, nakon čega su se fotografije i videozapisi počeli munjevito širiti društvenim mrežama.

Na svojim profilima Emina je objavila niz fotografija iz Toronta, gdje je pozirala sa zastavom Bosne i Hercegovine ispred stadiona i na tribinama, ponosno podržavajući reprezentaciju svoje zemlje.

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Ključne riječi
Bosna i Hercegovina showbiz

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