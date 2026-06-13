FOTO David Beckham dobio zvijezdu na Stazi slavnih, pa se družio s poznatim glumcem
David Beckham, prvi engleski nogometaš koji je osvojio naslove prvaka u četiri zemlje, dobio je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih u petak, na dan kada je američki dio Svjetskog prvenstva 2026. započeo s osam utakmica zakazanih za Los Angeles. Umjesto tradicionalnog holivudskoga crvenog tepiha, ceremonija je obilježena zelenim tepihom s nogometnom tematikom kako bi se obilježila ta prigoda.
Radijska voditeljica Ellen K predstavila je govornike, uključujući Toma Cruisea i Beckhamovu suprugu Victoriju Beckham. Cruise je pohvalio Beckhamovo putovanje, rekavši da je to "holivudska priča" o napornom radu, odlučnosti i globalnom utjecaju na sport i kulturu. Stupajući na podij, Beckham je trenutak nazvao „nadrealnim“. Prisjetio se odrastanja u istočnom Londonu sa snovima o igranju nogometa, nikada ne zamišljajući priznanje u Hollywoodu.
Beckhamov utjecaj proširio se i na pop kulturu projektima poput Netflixove dokumentarne serije "Beckham", koja kronološki prati njegovo nogometno putovanje, i "Victoria Beckham", koja se fokusira na evoluciju njegove supruge od Spice Girl do modne ikone. Film "Bend It Like Beckham" također je inspiriran njegovim nasljeđem.