FOTO David Beckham dobio zvijezdu na Stazi slavnih, pa se družio s poznatim glumcem

David Beckham, prvi engleski nogometaš koji je osvojio naslove prvaka u četiri zemlje, dobio je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih u petak, na dan kada je američki dio Svjetskog prvenstva 2026. započeo s osam utakmica zakazanih za Los Angeles. Umjesto tradicionalnog holivudskoga crvenog tepiha, ceremonija je obilježena zelenim tepihom s nogometnom tematikom kako bi se obilježila ta prigoda.
David Beckham, prvi engleski nogometaš koji je osvojio naslove prvaka u četiri zemlje, dobio je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih u petak, na dan kada je američki dio Svjetskog prvenstva 2026. započeo s osam utakmica zakazanih za Los Angeles. Umjesto tradicionalnog holivudskoga crvenog tepiha, ceremonija je obilježena zelenim tepihom s nogometnom tematikom kako bi se obilježila ta prigoda.
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Radijska voditeljica Ellen K predstavila je govornike, uključujući Toma Cruisea i Beckhamovu suprugu Victoriju Beckham. Cruise je pohvalio Beckhamovo putovanje, rekavši da je to "holivudska priča" o napornom radu, odlučnosti i globalnom utjecaju na sport i kulturu. Stupajući na podij, Beckham je trenutak nazvao „nadrealnim“. Prisjetio se odrastanja u istočnom Londonu sa snovima o igranju nogometa, nikada ne zamišljajući priznanje u Hollywoodu.
Radijska voditeljica Ellen K predstavila je govornike, uključujući Toma Cruisea i Beckhamovu suprugu Victoriju Beckham. Cruise je pohvalio Beckhamovo putovanje, rekavši da je to "holivudska priča" o napornom radu, odlučnosti i globalnom utjecaju na sport i kulturu. Stupajući na podij, Beckham je trenutak nazvao „nadrealnim“. Prisjetio se odrastanja u istočnom Londonu sa snovima o igranju nogometa, nikada ne zamišljajući priznanje u Hollywoodu.
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Govorio je o skepticizmu s kojim se suočio nakon što se 2007. pridružio LA Galaxyju iz Major League Soccera, jer su mnogi navijači pitali zašto je SAD tako kasno prihvatio globalno popularni sport.
Govorio je o skepticizmu s kojim se suočio nakon što se 2007. pridružio LA Galaxyju iz Major League Soccera, jer su mnogi navijači pitali zašto je SAD tako kasno prihvatio globalno popularni sport.
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Tijekom 20-godišnje karijere, Beckham je igrao za neke od najistaknutijih svjetskih momčadi, uključujući Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy i Paris Saint-Germain.
Tijekom 20-godišnje karijere, Beckham je igrao za neke od najistaknutijih svjetskih momčadi, uključujući Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy i Paris Saint-Germain.
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Beckhamov utjecaj proširio se i na pop kulturu projektima poput Netflixove dokumentarne serije "Beckham", koja kronološki prati njegovo nogometno putovanje, i "Victoria Beckham", koja se fokusira na evoluciju njegove supruge od Spice Girl do modne ikone. Film "Bend It Like Beckham" također je inspiriran njegovim nasljeđem.
Beckhamov utjecaj proširio se i na pop kulturu projektima poput Netflixove dokumentarne serije "Beckham", koja kronološki prati njegovo nogometno putovanje, i "Victoria Beckham", koja se fokusira na evoluciju njegove supruge od Spice Girl do modne ikone. Film "Bend It Like Beckham" također je inspiriran njegovim nasljeđem.
Foto: Matthew Childs/REUTERS
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Od umirovljenja kao igrač 2013. godine, Beckham je ostao globalna figura kroz partnerstva s velikim brendovima, uključujući Adidas, Bank of America, Hugo Boss, Stella Artois i Sands.
Od umirovljenja kao igrač 2013. godine, Beckham je ostao globalna figura kroz partnerstva s velikim brendovima, uključujući Adidas, Bank of America, Hugo Boss, Stella Artois i Sands.
Foto: Matthew Childs/REUTERS
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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