Nakon što je postao otac Dario iz 'Braka na prvu' otkrio kako idu pripreme za vjenčanje: 'To nam je u drugom planu'

Dario Crnković, domaćoj reality publici poznat kao bivši kandidat RTL-ova sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" i showa "Farma" nedavno je postao otac djevojčice Nore, a za RTL.hr je otkrio i kako napreduju pripreme za vjenčanje. "Sve za svadbu je spremno, to nam je sada palo u drugi plan, ali kada se sve ovo smiri i to će se polako sve izrealizirati", rekao je. Dario je otkrio i da je svadba 3. listopada ove godine.

Inače, on i njegova zaručnica Dea ovog su tjedna postali roditelji prekrasne djevojčice Nore. "Još nisam svjestan da sam postao tata. Bio sam na porodu i dobio sam neku perspektivu. Doslovno sam mogao vidjeti sve što se događa, kao da sam bio u National Geographicu. Vidio sam sve i svaka čast ženama. Sve je prošlo dobro, rodila je brzo, u 40-ak minuta", ispričao je Dario. Otkrio je i da ga emocije nisu preplavile odmah nakon rođenja kćeri. "Kada se beba rodila, prvih pola sata nisam osjećao ništa. Osjećao sam se kao doktor, došlo mi je da čestitam majci, ali onda su me poslije pola sata oprale emocije", priznao je.

Gledatelji Darija ponajviše pamte iz sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", gdje su stručnjaci njegovom partnericom proglasili liječnicu Petru Meštrić. Njihov je odnos pred kamerama bio izuzetno turbulentan i obilježen brojnim raspravama, no par je show ipak uspio privesti kraju u prijateljskom tonu. Nakon toga, Dario je sudjelovao i u showu "Farma", gdje je testirao svoje granice u seoskim uvjetima.

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Koktel majstor iz Rakovice na društvenim je mrežama lani otkrio da se zaručio s djevojkom Deom koju je upoznao nakon završetka showa i zbog koje je promijenio životnu okolinu te Liku zamijenio Dalmacijom. – Već smo dvije godine skupa i vidim se s njom cijeli život te sam tako odlučio zategnuti prednji križni ligament – izjavio je osebujni Rakovičanin u intervjuu za RTL.hr. Zatim je opisao najromantičniji trenutak u svome životu:

– Kleknuo sam pred nju, pitao za udaju i počeo plakati. Nisam mogao više ništa izgovoriti. Tako je i ona počela plakati. Bilo je zaista predivno – prisjetio se Dario pa otkrio planove za vjenčanje: Već smo razgovarali o vjenčanju. Bit će kad se dogovorimo – hoćemo li na Plitvicama ili u Splitu. Postoji mogućnost da možda i nećemo – kazao je u šaljivom tonu.

U razgovoru za RTL sredinom ljeta Dario je priznao kako mu preseljenje u Dalmaciju odlično odgovara: – Samo posao, kuća, žena, djeca i tako u krug. Nekad odemo malo van i gledamo kako drugi ljudi večeraju jer nemamo za kruh i tako. Ma, šala! Sve je super. Ljubav kako koji dan, nekad bolje, nekad lošije. To ti je tako – ispričao je Dario kako se snašao u novim životnim okolnostima.

Zbog svoje sadašnje zaručnice odustao je od povratka u London, a novom partnericom nekoliko puta pohvalio se i preko profila na Instagramu. Njihove zajedničke fotografije naišle su na pohvale pratitelja, a među čestitkama pronašla se i ona bivše partnerice iz showa, Petre Meštrić. "Prekrasni", komentirala je Petra, na što joj je Dario zahvalio, a ona mu poručila da ga kod kuće čekaju batine. Međutim, jasno je da u ovoj situaciji nema zle krvi i kako su nakon završetka emisije svi pronašli svoju sreću.