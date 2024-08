Preminula je slavna glumica, poznata po ulozi u 'Bilježnici', dva mjeseca nakon što je otkrila bolest

Preminula je glumica Gena Rowlands, poznata po ulogama u filmovima 'Žena pod utjecajem' i 'Bilježnica'. Imala je 94 godine. Rowlands je umrla u svom domu u Kaliforniji u srijedu, okružena obitelji. Svoju glumačku karijeru počela je 1950. godine na Broadwayu, a nekoliko godina kasnije pojavila se u nekoliko serija kao što su 'Studio One', 'Laramie', 'Johnny Staccato', 'Riverboat', 'Bonanza'... Prvi put se u filmu pojavila 1958., a njezin brak s Johnom Cassavetesom, američkim redateljem, doveo ju je do poznatih uloga.

Osim sa suprugom, Gena je radila i sa svojom djecom. Njen sin, Nick Cassavetes, režirao je romantičan film 'Bilježnica' s Ryanom Goslingom i Rachel McAdams. Gena u filmu glumi stariju verziju glavnog ženskog lika Allie. Ranije je Nick otkrio za strane medije da Gena, kao i njezin lik u 'Bilježnici', boluje od Alzheimera. Daily Mail piše kako je glumica preminula dva mjeseca nakon što je bolest potpuno uznapredovala i postala dementna.

- Kad je mama glumila Allie, puno smo pričali o Alzheimeru, i htjela je imati autentičnu izvedbu. I evo, sad, zadnjih pet godina, boluje od Alzheimera. Potpuno je dementna - ispričao je, prenosi People. U intervjuu za O Magazine, Rowlands je ispričala kako je borba njezine majke s tom bolešću utjecala na njezinu odluku da glumi Allie. - Prošla sam kroz to sa svojom majkom, i da Nick nije režirao film, mislim da ne bih pristala na to, jednostavno je preteško. Bio je to težak, ali prekrasan film - priznala je svojevremeno glumica.

