Preminula je Dikanova majka s kojom je godinama bio u nategnutim odnosima

Preminula je majka Josipa Radeljaka, Gjermina Radman. Ova najstarija Splićanka preminula je u 101. godini, a sa sinom nije baš bila u najboljim odnosima.

Naime, on ju je navodno izbacio iz kuće u Rimu još 1992. rekla je u jednom intervjuu za Slobodnu Dalmaciju. On je tamo živio s tadašnjom suprugom Bebom Lončar i njihovim sinom Leom. Navela je isto tako da ju je poduzetnik izbacio jer je u jednoj raspravi bila na strani Lončar.

Splićanka je isto tako tvrdila da ju je Radeljak pokušao proglasiti dementnom u vrijeme kad su krenuli sporovi oko nekretnina.

- Imala sam 23 godine, a Josip 13 mjeseci kada je ostao bez oca. Tada sam se odrekla cijele imovine Radeljakovih u njegovu korist tako da je on jako bogat. Kasnije sam se udala za Željanova oca. Nakon što me Josip izbacio iz svoje kuće nismo se vidjeli oko 15 godina, a nakon toga smo kontaktirali možda 2 do 3 puta" - rekla je gospođa Gjermina u razgovoru za Slobodnu.

Spor oko jednokatnice u Supetru trajao je punih 41 godinu, a poduzetnik ga je izgubio 2010. godine.