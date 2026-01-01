Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 43
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
UZ FOTKU SA SJEVERA KONTINENTA

Barbara Kolar poručuje: Kao i svaka, donijela je i radosti i tuge, ali nisam zlopamtilo

Zagreb: Voditeljica Barbara Kolar
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
01.01.2026.
u 09:00

Njezin optimističan pogled na budućnost, u kojem se nada da će 2026. godina nadmašiti sve prethodne, inspirirao je mnoge pratitelje koji su joj se javili u komentarima

Omiljena voditeljica Barbara Kolar ispratila je 2025. godinu podijelivši sa svojim pratiteljima na Instagramu fotografiju uz čiji opis je sažela svoja razmišljanja o 2025. godini, priznavši da je, kao i svaka, donijela i radosti i tuge. Ipak, odlučila je pamtiti samo ono najbolje. "365 dana. I više nego dovoljno za brojne radosti i tuge, za suze i smijeh. Ali nisam zlopamtilo, i 2025. ću obračunati samo sretne dane. Sve one ispunjene ljubavlju dobrih ljudi, one koji su me izazvali da bi me učinili boljom, one provedene na nekim lijepim putovanjima. Kao zalog takvim doživljajima i u Novoj godini prilažem nedavno ovjekovječeni trenutak čistog spokoja na sjeveru kontinenta. Nadam se da vam se prošla godina iskazala u svakom pogledu, a da će 2026. pokazati kako su prema njezinim darovima to sve ipak bili obični amaterski pokušaji. Nek nam je sa srećom svima", napisala je voditeljica, dodavši kako je objavljena fotografija "zalog takvim doživljajima i u Novoj godini".

Njezin optimističan pogled na budućnost, u kojem se nada da će 2026. godina nadmašiti sve prethodne, inspirirao je mnoge pratitelje koji su joj se javili u komentarima. Kao dugogodišnje i omiljeno lice Hrvatske radiotelevizije, poznata po vođenju popularnih emisija poput "Zvijezde pjevaju" i "Kod nas doma", Barbara je izgradila blizak odnos s publikom koja cijeni njezinu iskrenost i toplinu. 
Reakcije na objavu bile su iznimno pozitivne i pune podrške. U kratkom roku prikupila je brojne lajkove i komentare u kojima su joj pratitelji uzvraćali najljepšim željama. Poruke poput "Sretna Nova", "Krasna si Barbara" i želje za zdravljem, ljubavlju i uspjehom preplavile su njezin profil. Mnoge je zanimalo i gdje se točno nalazi ova idilična lokacija, a jedan od komentara glasio je: "Super kompozicija fotke... gdje si to?". Time su pratitelji još jednom pokazali koliko su zainteresirani za njezine avanture i život izvan malih ekrana.

S pratiteljima na društvenim mrežama Barbara dijeli brojne trnutke iz privatnog života, pa im je tako nedavno otkrila kako je mami ispunila jednu želju.  "Sinoć u prepunom Lisinskom. Kad gospođa majka poželi da je odvedem na koncert… jer krv nije voda", napisala je tada Barbara na Instagramu i objavila je fotografiju s mamom, dodavši kako su uživale u fenomenalnoj atmosferi uz Budimpeštanski romski simfonijski orkestar. Svojim je pratiteljima dočarala i djelić spektakla kojem su svjedočile: "Malo klasike, malo mađarskih narodnih… 100 violina, sjajni solisti i na violončelu, klarinetu, o cimbalu da i ne počinjem." Svoj je opis zaključila u simpatičnom i toplom tonu, napisavši: "Dopustit ću mami da opet bira neki izlazak." Objava je, očekivano, izazvala lavinu pozitivnih reakcija i komentara.

Ključne riječi
Instagram showbiz Nova godina Barbara Kolar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!