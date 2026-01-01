Barbara Kolar poručuje: Kao i svaka, donijela je i radosti i tuge, ali nisam zlopamtilo

Omiljena voditeljica Barbara Kolar ispratila je 2025. godinu podijelivši sa svojim pratiteljima na Instagramu fotografiju uz čiji opis je sažela svoja razmišljanja o 2025. godini, priznavši da je, kao i svaka, donijela i radosti i tuge. Ipak, odlučila je pamtiti samo ono najbolje. "365 dana. I više nego dovoljno za brojne radosti i tuge, za suze i smijeh. Ali nisam zlopamtilo, i 2025. ću obračunati samo sretne dane. Sve one ispunjene ljubavlju dobrih ljudi, one koji su me izazvali da bi me učinili boljom, one provedene na nekim lijepim putovanjima. Kao zalog takvim doživljajima i u Novoj godini prilažem nedavno ovjekovječeni trenutak čistog spokoja na sjeveru kontinenta. Nadam se da vam se prošla godina iskazala u svakom pogledu, a da će 2026. pokazati kako su prema njezinim darovima to sve ipak bili obični amaterski pokušaji. Nek nam je sa srećom svima", napisala je voditeljica, dodavši kako je objavljena fotografija "zalog takvim doživljajima i u Novoj godini".

Njezin optimističan pogled na budućnost, u kojem se nada da će 2026. godina nadmašiti sve prethodne, inspirirao je mnoge pratitelje koji su joj se javili u komentarima. Kao dugogodišnje i omiljeno lice Hrvatske radiotelevizije, poznata po vođenju popularnih emisija poput "Zvijezde pjevaju" i "Kod nas doma", Barbara je izgradila blizak odnos s publikom koja cijeni njezinu iskrenost i toplinu.

Reakcije na objavu bile su iznimno pozitivne i pune podrške. U kratkom roku prikupila je brojne lajkove i komentare u kojima su joj pratitelji uzvraćali najljepšim željama. Poruke poput "Sretna Nova", "Krasna si Barbara" i želje za zdravljem, ljubavlju i uspjehom preplavile su njezin profil. Mnoge je zanimalo i gdje se točno nalazi ova idilična lokacija, a jedan od komentara glasio je: "Super kompozicija fotke... gdje si to?". Time su pratitelji još jednom pokazali koliko su zainteresirani za njezine avanture i život izvan malih ekrana.

S pratiteljima na društvenim mrežama Barbara dijeli brojne trnutke iz privatnog života, pa im je tako nedavno otkrila kako je mami ispunila jednu želju. "Sinoć u prepunom Lisinskom. Kad gospođa majka poželi da je odvedem na koncert… jer krv nije voda", napisala je tada Barbara na Instagramu i objavila je fotografiju s mamom, dodavši kako su uživale u fenomenalnoj atmosferi uz Budimpeštanski romski simfonijski orkestar. Svojim je pratiteljima dočarala i djelić spektakla kojem su svjedočile: "Malo klasike, malo mađarskih narodnih… 100 violina, sjajni solisti i na violončelu, klarinetu, o cimbalu da i ne počinjem." Svoj je opis zaključila u simpatičnom i toplom tonu, napisavši: "Dopustit ću mami da opet bira neki izlazak." Objava je, očekivano, izazvala lavinu pozitivnih reakcija i komentara.