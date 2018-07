Oni su najveći domaći zavodnici svih vremena

Bez obzira na to koliko imaju godina, koliki su im računi u bankama i koliko dug popis nekretnina, neovisno o tome koliko su srca slomili i koliko brakova imaju iza sebe... njihov status među najvećim zavodnicima u nas je nesporan.

Ovoj četvorici ne mogu naškoditi ni skandali koji se razvlače po medijima, ni pokušaji da očuvaju svoju privatnost, jer baš su oni voljeli neke od najljepših žena iz javnog života Hrvatske i za njima uzdišu mnogobrojne obične “smrtnice”.

Josip Radeljak Dikan

Premda uspješan poslovni čovjek medijske stupce već desetljećima puni svojim vezama s atraktivnim i znatno mlađim odabranicama, zbog čega Josipa Radeljaka Dikana, 75-godišnjeg Splićanina, mnogi i danas smatraju možda i najvećim hrvatskim zavodnikom. Njegova životna priča, koja bi mogla poslužiti kao predložak za kakav dobar bestseler pa i filmski scenarij, ispisala je i tužna poglavlja poput smrti voljene supruge Ene Begović, kasnije i mlade glumice Dolores Lambaše, ali i skandalozna, poput bučnog javnog razvoda s Vlatkom Pokos.

Prva u nizu Dikanovih ljubavi, zahvaljujući kojoj je još početkom 70-ih zaintrigirao javnost, bila je Desanka Beba Lončar, popularna jugoslavenska glumica koju su mnogi nazivali našom verzijom Brigitte Bardot. U vrijeme dok se on bavio glazbom, kao član splitskog sastava Batali, a ona glumom, odlučili su svoju ljubav okruniti brakom. Zbog ljubavi s Bebom Dikan se preselio u Italiju gdje je ona nastavila svoju glumačku karijeru. No, i Dikanu je Italija donijela mnogo toga dobroga jer je upravo ondje kupio prve nekretnine. Beba je bila jedina jugoslavenska glumica u to vrijeme koja se uspjela probiti na svjetsku scenu, no kad su nakon 13 godina braka dobili sina Lea, odlučila se povući sa scene i posvetiti ulozi majke. Ljubav s Dikanom pukla je potkraj osamdesetih, no razvod je finaliziran tek 1994. godine, kada je Leo ostao živjeti s ocem. I druga Dikanova supruga bila je glumica. Nakon dužeg skrivanja od javnosti, s Enom Begović oženio se 2000. godine, a ubrzo nakon toga dobili su kćer Lanu. Tragična nesreća na Braču na Veliku Gospu 2000. godine ostavila je Lanu bez majke kada joj je bilo svega mjesec i pol, a Radeljak je ostao bez voljene žene koju nikada nije prebolio.

“Ni najgorem neprijatelju ne želim da proživi tugu i strah koji sam osjećao kada sam se jutro nakon tragične pogibije svoje supruge našao posve sam, s tek rođenom djevojčicom u rukama! Ena je za mene ipak bila samo jedna, ostala je zauvijek Ena i samo Ena” – ispričao je godinama poslije Dikan Radeljak. Utjehu je pronašao godinu i pol nakon Enine smrti, u pjevačici i voditeljici Vlatki Pokos, no vrijeme će pokazati da je ta utjeha bila kratkoga daha. Premda je svoju buduću suprugu zaprosio Cartierovim prstenom vrijednim 12.000 dolara i unatoč vjenčanju na Karibima, na pješčanoj plaži u sumrak, njihov brak javno se počeo raspadati u svibnju 2007. godine kad se par posvadio u obiteljskom stanu nakon čega je Vlatka bila istjerana iz stana.

Uslijedila je njezina prijava za obiteljsko nasilje, priznanje prijevare, a potom i vrlo javna brakorazvodna parnica nakon koje su uslijedile i brojne tužbe čiji se repovi vuku i danas. Nakon burnog prekida s Vlatkom, Dikan se upustio u vezu s još jednom znatno mlađom ženom, također lijepom glumicom Dolores Lambašom. No, nakon četiri godine razišli su se na puno manje buran način, no Dolores je ubrzo poginula, u listopadu 2013. u prometnoj nesreći na autocesti Bregana-Lipovac kod Sredanaca, na povratku iz Beograda s glumcem Stojanom Matavuljem. Nakon tri braka Dikan Radeljak danas je sam, a sudbina je htjela da mu upravo kći Lana ostane najveća životna ljubav.

Frano Lasić

– Bez žena nema svijeta, sve se u životu na ovaj ili na onaj način vrti oko žena i treba ih poštovati. Iako ima ona da su žene s Venere, a muškarci s Marsa, možemo se sporazumjeti. Žene su, otkad je svijeta i vijeka, bile inspiracija i fascinantne su u svakom smislu – izjavio je još jedan veliki hrvatski zavodnik, glumac Frano Lasić, priznajući da se sve vrti oko žena. A oko žena se i te kako vrtio i on. Bračne zavjete izmijenio je četiri puta, a u predasima između brakova ljubio je mnoge lijepe i mlade žene.

Prvi put pred oltar je odveo kozmetičarku Maju Nikšić, drugi put skrasio se s Ljiljanom iz Beograda, no samo nakratko jer je ovaj, prema svemu sudeći posve pogrešan brak, okončan nakon samo 21 dan. Treći put u bračnu luku uplovio je sa slovenskom manekenkom Živom Stupnik s kojom ima kćer Linu i sina Luku, dok je u prvom braku rođen i njegov najstariji sin Janko. No, ni tri propala braka nisu ga obeshrabrila pa je 64-godišnji Dubrovčanin svoju ljubavnu sreću okrunio novim brakom s 30 godina mlađom Beograđankom Milenom Matić.

Vjenčali su se u listopadu 2015. nakon nekoliko godina veze. Na vjenčanju je Lasić zapjevao svojoj supruzi i gostima, a lijepoj Mileni uskoro je povjerio posao svoje menadžerice. Upravo je ona zaslužna za njegov povratak glazbi, tako je Frano Lasić nastupao u velikoj dvorani Doma omladine Beograda uz pratnju klape Smrika krajem prošle godine. Nekako u isto vrijeme sa sklapanjem četvrtog braka postao je prvi put djed pa otkrio kako je sasvim u redu da ga unuk zove “nono” – premda Frano i danas, u sedmom desetljeću života, sjajno brani titulu jednog od najvećih hrvatskih zavodnika.

No, jedno mu se mora priznati: on je jedan od muškaraca koji je o svom intimnom životu uistinu rijetko govorio, poput pravog dubrovačkog gospara. Nerijetko su to činile one same, kada bi ih ostavio, poput svojedobno 25-godišnje Saše Lešnik koja je izjavila da Frani želi sreću, ali i da mu zamjera što ju je ostavio putem SMS poruke. Sa slovenskom manekenkom Frano je bio u vezi gotovo dvije i pol godine, a prije nje, šuškalo se, ljubio je srpsku ljepoticu s hollywoodskom karijerom Mariju Karas. Ona mu je pak bila utjeha nakon veze s Dolores Lambašom koja ga je ostavila zbog Dikana Radeljaka. Jedna od Franinih bivših ljubavi bila je i bivša voditeljica Nove TV Mara Magaš. Zbog nje se razveo od Žive Stupnik s kojom se čak dva puta oženio! Premda se o njegovim ljubavima oduvijek naširoko pisalo, on se, skromno, ne smatra zavodnikom.

– Takav sam se rodio, a ako neki to smatraju nužnim atributom, onda je to valjda tako. Zavodnikom se ne smatram, a na to što su me mediji proglašavali zavodnikom nisam mogao utjecati. Ne bih želio govoriti o broju žena u svojem životu. Kad sam bio mlađi, bilo ih je više, kao i kod mojih vršnjaka, a s godinama nešto manje. No, pravi gospodin time se ne hvali i ne komentira bivše ljubavi jer tako zapravo komentira sebe – poentirao je Lasić.

Vlado Kalember

Vremena njegovih osvajačkih pohoda su prošla, ali Vlado Kalember, za kojim su ludovale žene iz cijele bivše države, danas kaže da ga je ljepšem spolu nekoć najviše privlačila znatiželja.

– Nikad nijednu nisam osvajao zbog pukog osvajanja. Svaka mi je bila interesantna, morala me nečim zaintrigirati. A čime sam ja osvajao njih? Teško je to reći. Muškarac mora imati ono nešto, ali bez dijagnoze. A ja sam to nešto imao. Kad su za ples birale dame, uvijek sam imao sreću biti izabran – prisjetio se pjevač.

– Žene su tada također birale, a tzv. sponzoruša gotovo da i nije bilo. Kad sam postao popularni pjevač popularnog benda, mnoge su me odbijale jer su mislile da sam umislio da sam velika faca i da će one samo zbog toga meni reći “da” – kaže Kalember, koji također džentlmenski odbija reći koliko je žena u životu zaveo. Zapravo, i danas tvrdi da su kolege iz Srebrnih krila kao i on više bili sami nego okruženi djevojkama.

– Oko ponoći smo nakon nekog koncerta hodali sami po gradu i Žuti kaže: “Toliko ‘komada’ mašta o nama, a mi kao kreteni solo hodamo po gradu”. Bili smo hiperaktivni, ali uopće nismo bili s toliko žena kako se mislilo ili pisalo – kaže danas 65-godišnji Vlado kojeg je proslavio hit “Ana”, kako se zove i žena koja je obilježila njegov život. S mladom glazbenicom otpočeo je vezu 2004. koja je dogodine okrunjena brakom u kojem se rodio sin Darian, no nakon deset godina razišli su se, ali pritom ostali primjer da bračni brodolom ne treba biti prepreka prijateljstvu.

Ivan Herceg

Nazivaju ga najvećim zavodnikom hrvatskog glumišta, a ovoj tituli u prilog ide i “statistika”. Premda o svojim vezama nikada nije volio govoriti, ako je suditi prema medijskim napisima, Ivan Herceg (36) zaveo je mnoge poznate, lijepe i uspješne Hrvatice, a niz veza otpočeo je na filmskom, odnosno televizijskom setu. Na početku karijere intenzivno se družio sa Zrinkom Cvitešić. Često su ih viđali zajedno, a Herceg je tada tvrdio da mu je Zrinka najbolja prijateljica s kojom se ponekad poljubi, izađe i ode na ručak.

Kad je zaigrao u seriji “Dolina sunca”, navodno se zbližio s Nives Čanović, današnjom suprugom Gorana Ivaniševića. Ipak, ljubav nije dugo potrajala, a istog ljeta vidjeli su ga u zagrljaju sa Žanamari Lalić. Dok je glumio u “Najboljim godinama”, zaveo je još jednu kolegicu iz serije. Šuškalo se da je zaiskrilo između njega i Jelene Perčin, koja je tad bila u braku s ugostiteljem Kristijanom Babićem. Naime, viđeni su kako se ljube na dočeku Nove godine u jednom klubu.

Od supruga se rastala godinu dana kasnije, a s Ivanom je provela godinu i pol nakon razvoda. Herceg je svojedobno zaveo i glumicu Petru Dugandžić, koja je kasnije izjavila da Ivan ima neku energiju koju si ni ona sama, dok su hodali, nije mogla racionalno objasniti. Dodala je da je, uz to što ima lijepo lice, pomalo mističan i zna kako zavesti priznajući da je za nju bio fatalan. Nakon uloge u “Larinu izboru”, Herceg je osvojio i Tatjanu Jurić. Nakon atraktivne voditeljice ljubovao je s još jednom voditeljicom, Ecijom Ivušić, a kasnije se na setu zbližio s bivšom manekenkom Anitom Dujić.

Par je u kolovozu 2015. potvrdio svoju ljubav, spominjale su se i zaruke, no njihov nagli prekid sve je iznenadio. Na snimanju “Zlatnih dvora” zbližio se s glumicom Anom Majhenić, ali ni ovo druženje nije dugo trajalo. Nedavno se pojavio u Vodicama u prisnom zagrljaju sa 16 godina mlađom slovenskom pjevačicom Ninom Donelli. No, nikoga ne treba čuditi ostane li titula najpoželjnijeg hrvatskog neženje i dalje u njegovim rukama.