Preminula glumica iz zlatnog doba Hollywooda, znamo je po brojnim ulogama

Svijet filma oprostio se od još jedne ikone zlatnog doba Hollywooda. Maureen Hingert, glumica i ljepotica rođena u Šri Lanki, preminula je ove nedjelje u 89. godini života. Njezina kći Marisa Zamparelli potvrdila je tužnu vijest za The Hollywood Reporter, navodeći da je glumica preminula u bolnici Huntington u Pasadeni u Kaliforniji od zatajenja jetre. "Bio je to lijep i miran odlazak", izjavila je njezina kći, opisujući posljednje trenutke žene čiji je život bio ispunjen nevjerojatnim usponima i bolnim padovima. Hingert je ostavila neizbrisiv trag ne samo kao glumica, već i kao prva žena iz svoje domovine koja je postigla svjetsku slavu, postavši simbolom ljepote, talenta i ustrajnosti.

Iako je njezina filmografija bogata, uloga koja ju je zauvijek upisala u anale kinematografije bila je ona u raskošnom filmskom mjuziklu "Kralj i ja" iz 1956. godine. U ovom klasiku, koji je adaptacija slavnog mjuzikla Rodgersa i Hammersteina, Hingert je glumila jednu od kraljevskih supruga uz legende poput Yula Brynnera, koji je za ulogu kralja Sijama osvojio Oscara, te Deborah Kerr i Rite Moreno. Film je bio ogroman kritički i komercijalni uspjeh, nominiran za devet Oscara, od kojih je osvojio pet, a Maureenina egzotična ljepota savršeno se uklopila u vizualni identitet jednog od najvoljenijih filmova svog vremena.

Put do Hollywooda za Maureen je započeo na pozornici izbora ljepote. Godine 1955., s tek 18 godina, okrunjena je titulom Miss Cejlona (današnje Šri Lanke), što joj je osiguralo put na natjecanje za Miss Universe u Kaliforniji. Na tom izboru, prvom koji je ikada prenošen na televiziji, Hingert je postigla povijesni uspjeh osvojivši titulu druge pratilje. Time je postala prva predstavnica svoje zemlje koja je osvojila nagradu na tom prestižnom natjecanju, a njezin uspjeh zaslužan je za stavljanje ove južnoazijske otočne države "na kartu svijeta". Taj trenutak slave bio je prekretnica koja joj je otvorila vrata o kojima mnogi samo sanjaju.

Nakon natjecanja, umjesto povratka kući, odlučila je ostati u Kaliforniji i iskoristiti priliku koja joj se pružila. Njezin šarm i ljepota nisu prošli nezapaženo te je ubrzo potpisala ugovore s velikim studijima kao što su Universal i 20th Century Fox. Njezina glumačka karijera započela je ulogama u filmovima poput vesterna "Stupovi neba" (Pillars of the Sky), gdje je glumila uz Jeffa Chandlera i Dorothy Malone. Zanimljivo je da je već imala glumačkog iskustva iz svoje domovine, gdje se 1954. godine pojavila u filmovima "Cirkusantica" (Circus Girl) i "Slonovska staza" (Elephant Walk), u kojem je glavnu ulogu tumačila velika Elizabeth Taylor.

Maureen Hingert nije se ograničila samo na jedan žanr. Nakon početnih uspjeha, njezina se karijera razgranala, a posebno se istaknula u vesternima, koji su bili iznimno popularni u tom razdoblju. Glumila je zapažene uloge, često tumačeći likove Indijanki, u filmovima kao što su "Groznica oružja" (Gun Fever) iz 1958. te "Revolveraši iz Lareda" (Gunmen From Laredo) iz 1959., gdje je bila potpisana pod umjetničkim imenom Jana Davi. Njezina filmografija uključuje i naslove "Tvrđava Bowie" (Fort Bowie) i "Staza sirove kože" (The Rawhide Trail), kao i gostujuće uloge u popularnim televizijskim serijama poput "Dani u Dolini smrti" (Death Valley Days) i "Kapetan David Grief". Osim glume, Hingert je bila i talentirana plesačica te je redovito nastupala na prestižnim pozornicama u Los Angelesu, uključujući i slavni Shrine Auditorium.

Jedan od najintrigantnijih trenutaka njezine karijere dogodio se 1957. godine, kada je fotografija s njezinog snimanja za film "Groznica oružja" objavljena u rujanskom izdanju časopisa Playboy. Time je postala prva, i do danas jedina, žena iz Šri Lanke koja se pojavila na stranicama ovog kultnog časopisa. Međutim, unatoč rastućoj slavi i svestranosti, Maureen je donijela iznenađujuću odluku. Početkom 1960-ih, sa samo 23 godine i nedugo nakon rođenja prve kćeri, odlučila je povući se iz svijeta glume i posvetiti se obiteljskom životu, ostavljajući iza sebe obećavajuću karijeru na njezinom vrhuncu.

Njezin privatni život bio je jednako dinamičan kao i profesionalni. Godine 1958. udala se za Maria Armonda Zamparellija, utjecajnog dizajnera i glavnog kreativca u poslovnom carstvu tajkuna Howarda Hughesa. Zamparelli je bio odgovoran za dizajn filmskih plakata za RKO Pictures i izgled poznatog hotela Desert Inn. Par se upoznao dok je Maureen pozirala za mural zrakoplovne tvrtke TWA koji je on slikao. U braku, koji je trajao do razvoda 1970. godine, dobili su tri kćeri: Ginu, Andreu i Marisu. Nakon razvoda, Hingert se 1976. godine ponovno udala za Williama J. Ballarda, s kojim je ostala u braku sve do njegove smrti 2012. godine.

Iako je njezin život izvana izgledao kao holivudska bajka, bio je obilježen i dubokim osobnim tragedijama. Maureen je nadživjela dvije od svoje tri kćeri. Starija kći, Gina Zamparelli, uspješna koncertna promotorica, preminula je 2018. godine od tumora na mozgu u 59. godini. Još jedan težak udarac zadesio ju je 2009. godine, kada je preminula njezina druga kći, Andrea Zamparelli, u dobi od samo 42 godine. Ovi bolni gubici ostavili su dubok ožiljak na život glumice koja je nekoć blistala pod svjetlima reflektora. Njezina ostavština, međutim, živi i dalje, a obožavatelji diljem svijeta putem društvenih mreža odaju počast ženi koja je bila više od filmske zvijezde. "Počivajte u miru, gospođo Maureen Hingert. Hvala vam što ste donijeli toliko slave 'biseru Indijskog oceana' – Šri Lanki", napisao je jedan obožavatelj. Drugi je dodao: "Preminula je Maureen Hingert, prva finalistica Miss Universe iz Šri Lanke i holivudska zvijezda. Pamtit ćemo je kao istinsku pionirku i ikonu."