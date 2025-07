Gospodin Savršeni Mijo postao je otac, poznat je spol i ime prinove

Mijo Matić, poznat kao Gospodin Savršeni iz druge sezone popularnog RTL-ovog showa, i njegova supruga, flautistica Ariana Piknjač Matić postali su roditelji, piše Story. - Tek su mi u 14h dali da uđem u rađaonu jer nije bilo slobodnih boksova, a u bolnici sam od 11h do sad bez prestanka bio uz Ari i prolazio trudove. Prerezao sam pupčanu vrpcu - otkrio je Mijo. Njihov dječak rodio se 2. srpnja u 23:09, a dali su mu ime Leo i maleni ima 4170 grama te 53 centimetra. Početkom ove godine bračni par Matić otkrio je kako im stiže prinova.

- Podsvjesno sam se oduvijek pripremao za ovaj trenutak, jer sam znao da muškarac mora biti spreman – žena to osjeti. Osjeti ljubav i sigurnost iz koje se rađa želja za zajedničkim djetetom. Tako je bilo i kod nas. Ari je htjela da sve bude spontano, bez planiranja. Iako je imala dogovorene turneje i sigurne prihode, nije dopustila da to određuje naše vrijeme. Iznenadila me – još jednom – i ja sam taj izazov prihvatio objeručke - izjavio je Mijo za RTL kada je otkrio kako će postati otac. Otkrio je tada i kako Ariana podnosi trudnoću i imali posebnih trudničkih zahtjeva.

- Prvo tromjesečje je prošlo uglavnom u redu, ali često je bila umorna i mučila ju je jutarnja mučnina. Prije trudnoće znala je ostajati budna do kasno, ali sada već oko 21-22 sata zaspi, što meni, iskreno, baš odgovara. Zna spavati i po 12 sati u komadu! Apetit joj je porastao, pa često priprema ukusna jela. Hormoni rade svoje – sve joj raste, a odjeća joj postaje premala - rekao je tada. Mijo i Ariana vjenčali su se prošle godine u rujnu na intimnoj svadbi koju su priredili za užu obitelj i bliske prijatelje. Arijana je na društvenim mrežama tada objavila i emotivni trenutak s vjenčanja. Naime, Mijo se rasplakao dok je gledao kako Arianu otac dovodi pred oltar. - Jao....Srcu sam svom dao obećanje puno, punooo prije. Ali da će me ovako čopiti i izvoziti - napisao je Mijo uz kratki video snimljen u trenutku kada Arijanu otac dovodi do Mije.