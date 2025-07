VIDEO Glumica (49): 'Nedavno sam imala seksualni odnos s tipom od 26 godina. Bilo je nevjerojatno!'

Južnoafričko-američka glumica Charlize Theron progovorila je o svom seksualnom životu te o avanturi za jednu noć, a koju je imala s dosta mlađim muškarcem.

Ova 49-godišnjakinja gostovala je u popularnom podcastu "Call Her Daddy" te je voditeljici Alexi Cooper otkrila da će joj ta noć još dugo ostati u sjećanju. - Imala sam možda tri veze za jednu noć u cijelom životu, ali nedavno sam imala seksualne odnose s 26-godišnjakom. Bilo je je**** nevjerojatno, a to nikada nisam napravila. Pomislila sam: "Oh, ovo je super" - ispričala je prezgodna plavuša.

Charlize je rekla i kako je u posljednjem desetljeću stekla novo samopouzdanje kad je u pitanju seks, ali da i dalje vjeruje da je "posljednja osoba" kojoj se treba obratiti za savjete o seksualnim odnosima. - Žene koje djeluju samouvjereno i otvoreno, u krevetu su obično osobe koje žele ugoditi muškarcima. Nije li to neobično? Mi bismo trebale biti te koje govore: "J*** se, doživjet ću orgazam". Moj savjet je ovaj: Nemojte to raditi. Iz dva razloga, doživjet ćete bolje orgazme i vašem muškarcu će se to svidjeti - otvoreno i bez zadrške je ispričala.

Isto tako, poznato je kako je slavna glumica u posljednje vrijeme prestala izlaziti na spojeve, a sve zato što je zadovoljna ljubavlju koju ima od svoje dvije kćeri - Jackson i August.

- To je nešto što ne shvaćaš u potpunosti dok ne dobiješ djecu. Ne kažem da to zamjenjuje jednu ljubav s drugom, ali je to toliko ogromna ljubav da mi ne nedostaje drugačija ljubav. Možda mi nedostaje seks, ali mi ne nedostaje veza - istaknula je planetarno popularna glumica koja je igrala u uspješnicama kao što su "Snjeguljica i lovac", "Lovac i ledena kraljica", "Časni ljudi", "Dobar posao u Italiji", "Prometej", "Pobješnjeli Max: Divlja cesta", "Tajna afera", "Obitelj Addams" te mnogi drugi...