SJEĆATE LI JE SE?

Prelijepa glumica bila je jugoslavenska Brigitte Bardot, Dikanu je rodila sina pa ju je ostavio zbog Ene

VL
Autor
Vecernji.hr
02.11.2025.
u 19:30

Nakon vrtoglavog uspjeha, Beba Lončar postala je jedna od najtraženijih glumica svoje generacije. Uslijedile su zapažene uloge u klasicima poput filmova "Dvoje" Aleksandra Petrovića, "Dr" Soje Jovanović i omiljenog ljetnog hita "Lito vilovito" Obrada Gluščevića. Njezin talent i magnetska privlačnost nisu ostali nezamijećeni ni izvan granica Jugoslavije

Desanka Beba Lončar (82) bila je jedna od najvećih zvijezda jugoslavenske kinematografije, seks simbol i ljepotica kojoj su se divili. Na vrhuncu slave odrekla se svega zbog majčinstva, no bajka s Josipom Radeljakom Dikanom nije imala sretan kraj. Imala je samo 17 godina kada je scenom vožnje na Vespi u filmu "Ljubav i moda" 1960. godine preko noći postala najveća tinejdžerska zvijezda i seks simbol bivše države.

Ponuda za ulogu Sonje Ilić, dok je još studirala romanistiku na Filozofskom fakultetu u Beogradu, zvučala je nestvarno. "Došli su kod mene i rekli mi: 'Snimat ćeš jedan film, vozit ćeš Vespu, nosit ćeš divne haljine, vozit ćeš se avionom...' To je bilo kao san!", prisjetila se svojedobno. Iako joj je to bila prva glavna uloga, već je ranije debitirala ulogom Magde u hvaljenom filmu "Deveti krug" Francea Štiglica. No, upravo ju je komedija o studentskim modnim revijama lansirala u orbitu slave, donijevši joj status jugoslavenske verzije Brigitte Bardot, legendarne francuske glumice s kojom su je neprestano uspoređivali.

Nakon vrtoglavog uspjeha, Beba Lončar postala je jedna od najtraženijih glumica svoje generacije. Uslijedile su zapažene uloge u klasicima poput filmova "Dvoje" Aleksandra Petrovića, "Dr" Soje Jovanović i omiljenog ljetnog hita "Lito vilovito" Obrada Gluščevića. Njezin talent i magnetska privlačnost nisu ostali nezamijećeni ni izvan granica Jugoslavije. Prijelomni trenutak u karijeri dogodio se 1964. godine kada je dobila ulogu vikinške princeze Gerde u velikoj britansko-jugoslavenskoj koprodukciji "Dugi brodovi". Taj angažman postao je njezina ulaznica u svijet međunarodne kinematografije, odvevši je 1965. godine u Rim, koji je postao njezin novi dom i središte profesionalnog djelovanja u narednim godinama.

U Italiji je Beba ostvarila zavidnu karijeru, glumeći u desecima filmova pretežno komercijalnog žanra i surađujući s velikanima poput Marcella Mastroiannija. Talijani su je obožavali i nadjenuli joj nadimak "Bella bambola" (prelijepa lutka), a ona je uživala u plodovima svoga rada. "Mnogo sreće i slučajnosti utjecalo je na moju karijeru. Na Zapadu sam bila zanimljiva i kao djevojka koja u filmsku industriju stiže iza željezne zavjese", skromno je govorila. No, bila je i iznimno samostalna i neovisna, što je dokazala kada je već s 19 godina od filmskih honorara sama sebi kupila luksuzni bijeli Mercedes kabriolet. "Dvosjed... To je najluksuzniji auto koji sam imala. Bila sam klinka, sad to vidim kao tipično dječji potez. Jednom sam sama sebi kupila veliki dijamant! Za to mi nikad nije trebao frajer", otkrila je jednom prilikom.

Iako su za njom uzdisali muškarci diljem Jugoslavije i Italije, njezino srce osvojio je hrvatski poduzetnik Josip Radeljak Dikan. Fatalni susret dogodio se na dubrovačkom Stradunu, a ubrzo su postali jedan od najpoznatijih parova regije. Živjeli su na relaciji Rim-Split-Beograd, a Radeljak je, kako su tada pisali mediji, govorio da mu je Beba jedina i najveća životna ljubav. Njihova veza okrunjena je rođenjem sina Lea 1982. godine, kada je glumica imala 39 godina. Taj trenutak u potpunosti je promijenio njezin život i prioritete.

Rođenje sina označilo je kraj jedne ere za Bebu Lončar. Nakon 25 godina uspješne karijere i više od 50 snimljenih filmova, odlučila je zauvijek napustiti glumu. "Tri kilograma i 150 grama, 52 dugačak, crven, sa zaliscima… Kad sam ga uzela u ruke, filmovi, snimanja, slava, sve je to za mene bio neki drugi svijet. Život u bolnici duboko me je izmijenio. Napustila sam glumu i odlučila biti s djetetom, da ga dadilje ne vuku po setovima", objasnila je svoju odluku, koju, kako tvrdi, nikada nije požalila. Njezin posljednji film bio je talijanski "Kuća prokletih" iz 1982. godine. Posvetila se obiteljskom životu.

Krajem osamdesetih brak s Dikanom počeo se urušavati, a konačni krah dogodio se kada ju je poduzetnik ostavio zbog znatno mlađe kolegice, tragično preminule glumice Ene Begović. Razvod, finaliziran 1994. godine, bio je turbulentan i gorak, popraćen teškom sudskom bitkom za skrbništvo nad sinom Leom, koje je na kraju pripalo ocu. "To se zove zamor materijala. Sjećam se da smo živjeli fantastično i poslije smo počeli ići na živce jedno drugome", izjavila je Beba, ali je kasnije priznala da je to bio njezin životni poraz. "Događa se da muškarci u pedesetima traže obnavljanje svog života i mladosti, a ja ne bih nikog sputavala. Njima se preljub oprašta, a kojoj bi ženi bilo oprošteno da ostavi muža s djecom i nađe 20 godina mlađeg frajera? Pa stavili bi je na stup srama", iskreno je progovorila o dvostrukim mjerilima u društvu.

Nakon razvoda i životnog brodoloma, Beba Lončar vratila se u svoj rodni Beograd, na Dorćol gdje je i odrasla. Danas vodi miran život, daleko od svjetala reflektora, okružena prijateljima iz mladosti. Potpuno se povukla iz javnosti i tvrdi da se glumi ne bi vratila "ni u ludilu". "Sada se ne šetam po događajima, imam neke godine kada tražim mir. Mislim da je sada poanta u tome da sačuvate glavu", objasnila je. Njezina svakodnevica ispunjena je onim za što kao mlada glumica nije imala vremena. "Ne šminkam se, ne radim ništa glamurozno, družim se s velikim brojem prijatelja i mnogo čitam. Volim što je moj grad metropola, što se trese i što je pun života", ispričala je medijima. 

Ključne riječi
showbiz Ena Begović Josip Radeljak Dikan Beba Lončar

