Najveće iznenađenje Dore! Zapjevat će i kći bivšeg premijera Oreškovića: 'Roditelji su bili oduševljeni'

Među 14 izvođača koji će na ovogodišnjoj Dori pokušati izboriti odlazak na Eurosong u nizozemski Rotterdam našla se i 21-godišnja Ella Orešković. Mlada glazbenica inače je kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića i supruge Sanje, a publici će se predstaviti s pjesmom 'Come This Way'. Tekst za pjesmu napisala je sama dok glazbu potpisuje njezin producent Siniša Reljić Simba koji je Ellu i nagovorio da konačno svoj glazbeni talent pokaže i široj publici.

- Moj producent Siniša i ja ovu smo pjesmu napravili još prije godinu dana, ali na kraju smo odlučili da bi upravo ona bila dobra za Doru zbog svog modernog zvuka. U posljednjem trenutku odlučili smo da ćemo ići na Doru i evo hvala Bogu da smo prošli. Ovo mi je stvarno velika čast - govori nam Ella Orešković i otkriva kako je riječ o pjesmi ljubavne tematike. -Mislim da s ljubavnom pjesmom možeš izazvati najviše emocija jer se ljudi s time mogu najviše povezati. Pjesma je nastala u samo jedan dan - priznaje Ella.

Foto: Privatni album

Pjevati je počela s 10 godina dok je s obitelji još živjela u Kanadi, u glazbu se u potpunosti zaljubila nakon dolaska u Hrvatsku. U Zagrebu je pohađala Američku međunarodnu školu u kojoj je u sklopu obveznog glazbenog predmeta počela brusiti svoj glazbeni talent. - Počela sam pjevati svaki dan, a imala sam i profesoricu pjevanja. U glazbi sam se skroz pronašla i tada sam shvatila da se njome želim baviti ozbiljno - ističe Ella. Ipak, unatoč želji za uspjehom u estradnom svijetu oduvijek je bila svjesna da glazbenu karijeru nije lako ostvariti pa je nakon završetka srednje škole upisala studij psihologije u španjolskom gradu Murcia. - Mislim da je uvijek dobro imati nešto sa strane u slučaju da glazbena karijera ne uspije. Predavanja su mi sada zbog pandemije online što je za mene izuzetna prilika da se posvetim pripremama za Opatiju - kaže brucošica psihologije koja se u slobodno vrijeme bavi i humanitarnim radom.

Prije pandemije volontirala je dječjoj bolnici Gornja Bistra, a sada joj zbog novih mjera taj dio silno nedostaje. - Tamo sam provodila dosta vremena i bilo mi je izuzetno korisno za moj daljnji rad u psihologiji koju sada studiram. Djeci bi pričala, čitala priče i provodila s njima vrijeme na zraku.Nažalost, djeca koja tamo borave iziskuju veliku medicinsku pažnju, ali unatoč tome ja sam im poklanjala svoje vrijeme, pažnju i ljubav koja im je najviše potrebna - govori Ella. Vrijeme koje je do nedavno posvećivala malenoj djeci sada zbog novonastale situacije nastoji iskoristiti za rad na sebi jer na kraju dana ističe kako želi uspjeti u glazbi i okusiti život pod svjetlima reflektora.

- Iako sam u školi često imala nastupe, nastup na Dori bit će mi prvi veliki nastup do sada. Naravno da imam tremu, ali ne bojim se jer ću dati sve od sebe da se dobro pripremim - kaže. A u tome će joj podrška biti i obitelj koja podupire Ellu u nastojanjima da ostvari svoje snove.

Foto: Privatni album

- Kad sam jutros dobila poruku srce mi je stalo. Mislila sam da sanjam. Prvo sam nazvala mamu koja je bila oduševljena, onda i tatu koji je također bio presretan. Imam njihovu punu podršku, kao i podršku sestre i mlađe braće. Svi jedna čekaju nastup - kaže Ella kojoj se nedavno sreća osmjehnula i na ljubavnom planu. - Da, zaljubljena sam, ali sve je još na početku - skromno nam je priznala zgodna pjevačica koja već ima velike planove za budućnost. Suradnju je započela i s nekim stranim autorima pa možda jednog dana dogura i do sjajne inozemne karijere kakvu ima njezina miljenica Adele. A korak bliže inozemnim snovima bit će uspije li izboriti odlazak na Eurosong na kojoj će snage odmjeriti s opakom konkurencijom. - Mislim da će mi Mia biti najveća konkurencija iako ne treba zanemariti ni Filipa Rudana. Filipa sam pratila još u 'The Voiceu' i ima odličan glas, a dobra mi je i Domenica - govori Ella koja se već sad bacila na ozbiljne pripreme kako bi u 13. veljače, ako to dopuste epidemiološke prilike, zablistala na opatijskoj pozornici.

Foto: Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL 07.04.2016., Vatikan, Italija - Premijer RH Tihomir Oreskovic u sluzbenom posjetu Vatikanu gdje se u drustvu supruge Sanje Dujmovic i njihovo cetvero djece sastao s papom Franjom. Photo: Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL

Uz Ellu, Tihomir Orešković sa suprugom Sanjom ima i kći Emu koja studira medicinu u Zagrebu te sinove - 12-godišnjeg Jakova koji je rođen u Kanadi i dvije godine mlađeg Filipa koji je na svijet stigao u Hrvatskoj.