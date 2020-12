Večeras se emitira 1000. Potjera, a ovoliko su dosad ukupno osvojili natjecatelji

rije nešto više od sedam godina, 3. studenoga 2013. godine, emitirana je prva epizoda kviza “Potjera” na HRT– u. Tada novi dnevni kviz predstavio je novi koncept u kojem se ekipa bori protiv lovca, a u prvoj emisiji lovac Dean Kotiga uspio je pobijediti ekipu.

Do danas je emitirano točno 999 epizoda, a večeras od 18.10 voditelj Joško Lokas, koji je lani zamijenio Tarika Filipovića, najavit će 1000. emisiju dobro poznatom rečenicom: “Četiri igrača koja se ne znaju od ranije moraju djelovati zajedno kao tim ako žele osvojiti novac, ali na tom putu postoji prepreka – lovac. Vrijeme je za ‘Potjeru’.”

Zanimljiv početak

– Prije nego je krenula “Potjera” napravili smo inicijalnih pet formata koji dolaze u obzir i pokazali ih ciljanoj publici. “Potjera” je imala fantastičan odjek, što je nama bila potvrda da smo napravili dobar posao, jer je Potjera bila i naš favorit. E sad, teško je reći da smo očekivali 1000. emisiju, ali smo se nadali da ćemo doći do tih brojki, kazao nam je urednik Potjere Igor Grković. Posebnost ovog kviza su lovci, a osim Deana Kotige u prvoj sezoni gledali smo Moranu Zibar i Mirka Miočića.

– Mirko je bio neupitni izbor za lovca jer smo gledateljima htjeli ponuditi kvizašku legendu. On je bio kao kvizaš koji je u Milijunašu postao prvi izbor za džokera zovi, i htjeli smo ga ponuditi gledateljima gotovo svaki dan u eteru. Što se tiče Deana, on je tada bio jako mlad, no s nama je već surađivao kao autor pitanja, a budući da je često vodio pub kvizove, znali smo da neće imati problem ispred kamera, s obzirom na to da bio mogao odraditi i suvoditeljsku ulogu. Bilo nam je važno i da lovci nemaju stalni angažman, pa su nam uvijek bili na dispoziciji, dodao je Grković. Kasnije su došli još dvojica lovaca – Krešimir Sučević Međeral i Mladen Vukorepa.

– Za Mladena su mi rekli da ću ga teško dobiti jer se nakon Izazova više nije pojavljivao na kvizovima. No, kao u “Kumu” dao sam mu ponudu koju nije mogao odbiti. A što se Kreše tiče, za njega smo znali da je prekaljeni kvizaš koji ima taj “killerski instinkt”. I to nam je bilo potrebno. On danas ima najveći postotak izbačenih od svih lovaca, a mislim da je po tom postotku i među vodećima u svijetu, kaže Grković.

Ljubitelj Potjere Semjon Fedotov od početka emitiranja kviza vodi preciznu statistiku svake emisije, a tablicu svakodnevno obnavlja na internetu.

Tako smo zahvaljujući njemu doznali i kako je Krešin postotak pobjeda čak 85,64 posto, Mladen ima 74.07, Morana 69,26, pokojni Mirko 67,26, a Dean 67,24 posto pobjeda. Natjecatelji su dosad u sedam godina uspjeli osvojiti 23 milijuna 826 tisuća kuna, a rekordna emisija emitirana je 24. rujna ove godine, kada su Marko Veizović, Julije Žigo, Robert Lojpur i Antonio Mustahinić osvojili 294 tisuće kuna. Osim te emisije Grković pamti i neke druge natjecatelje.

– Najbolji dojam uvijek ostave mladi znalci, poput 18-godišnje Hane Vlahov koja je nedavno ekipi donijela 100 tisuća kuna. Ti mladi ljudi su najčešće neopterećeni novcem, a imaju odlično znanje. Pamtim i “ponavljače” poput Dragana Medara, koji je u Potjeri bio osam puta, a Morana se u jednoj emisiji našalila kako bi na HRT-u trebao ostaviti četkicu za zube i papuče, dodao je Grković. Kviz Potjera promijenio je život ne samo mnogim natjecateljima, nego i lovcima. S time se slaže i lovkinja Morana Zibar.

– Kad sam saznala da kreće Potjera i kad sam regrutirana kao lovkinja, nisam pojma imala koje će to razmjere poprimiti. Mislila sam, super, ide neki kvizić, malo ćemo se zabaviti i to je to.

Bez promjene

A kad evo već 1000. emisija, i dalje golema gledanost i popularnost u cijeloj regiji. Potjera mi je definitivno promijenila život, ne samo u smislu da sam postala javno lice, nego mi je omogućila da s izvrsnom ekipom dotadašnji hobi pretvorim u nešto ozbiljnije, otvorila mi je neka nova vrata i dala viši smisao mom cjeloživotnom flertu s kvizom – iskreno će Zibar. Kviz “Potjera” ide i dalje, a urednik Grković kaže kako zasad neće biti promjena, niti novih lovaca.

– Ne kaže se uzalud, tim koji pobjeđuje se ne mijenja, a mi i dalje bilježimo veliku gledanost. Izuzetno smo zadovoljni našim lovcima, i ne bi imalo smisla da sad dodajemo još nekog tko bi recimo bio u samo nekoliko emisija mjesečno – zaključio je Grković.