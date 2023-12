Poznatu influencericu ubio bivši suprug pred očima njihove kćeri, imao je zabranu prilaska

Poznatu havajsku influencericu i vlasnicu tvrtke House of Glam Hawaii LLC, Theresu Cachuelu (33) ubio je bivši suprug Jason Cachuela (44) na parkiralištu Pearlridge Centra i to pred očima njihove kćeri, koja je i rekla policiji što se dogodilo. Kako piše New York Post, Cachuela je nakon toga izvršio samoubojstvo.

Havajski mediji pišu kako je Jason nekoliko dana prije ubojstva prijetio samoubojstvom te navode kako su bili 10 godina u braku.

- Njena najmlađa kći je ta koja je tragično vidjela sve. Istraumatizirana je. Ona ima toliko vjere, ova djevojčica. Samo je... počela moliti. Ne vjeruje. Ne vjeruje da joj mame više nema. Ne vjeruje, rekla je Cachuelina majka, Lucita Ani-Nihoa.

Theresina majka opisala je tragičnu pucnjavu na GoFundMe stranici. Rekla je da je njezina kći, koju je obitelj zvala Tita, planirala doručkovati s njom u petak ujutro.

- Željela sam njoj i svojim unucima dati božićne darove. Moja kći ovo nije zaslužila. Toliko je pokušavala dobiti pomoć, ali pravosudni sustav ju je iznevjerio. Tako smo shrvani gubitkom svoje voljene Tite. Ovo je bilo tako teško za našu obitelj. Trenutno tražimo donacije za pokrivanje svih troškova Titine sahrane jer bismo joj htjeli napraviti spomenik koji zaslužuje, da se posljednji put oprostimo, kazala je majka.

Ani-Nihoa je rekla da je njezina kći rekla rođacima da ju je suprug zlostavljao i podnijela je zahtjev za zabranom prilaska zbog njegovog kontinuiranog uznemiravanja i uhođenja, izvijestio je Hawaii News Now.

- Htjela ga je ostaviti, ali on to nije prihvaćao. Pokušao ju je kontrolirati u svemu... Kamo bi išla, što bi radila, rekla je i dodala da je njezina kći nedavno podnijela zahtjev za razvod.

Jasonov odvjetnik Michael Green rekao je da su oboje supružnika pristali da Jason posjećuje djecu i dodao kako njegov klijent nikad nije prijetio Theresi i djeci.

