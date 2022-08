Poznatog glumca u Sarajevu su dočekali brojni obožavatelji, a jedna djevojka je zbog ovog ukrala pažnju

Američki glumac, redatelj, dramski pisac i autor Jesse Eisenberg, nominiran za Oscara počasni je gost 28. Sarajevo Film Festivala i večeras se prošetao crvenim tepihom u Sarajevu gdje su ga dočekali brojni obožavatelji. U tom mnoštvu isticala se jedna djevojka koja je u ruci držala papri na kojem je pisalo: Volim te, posvoji me.

Sarajevo Film Festival danas je odalo počast Eisenbergu dodjelom priznanja Počasno Srce Sarajeva, uoči projekcije filma "Nakon što spasiš svijet", Eisenbergovog redateljskog dugometražnog prvijenca, u Ljetnom kinu Coca-Cola.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL 15.08.2022., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Americki glumac Jesse Eisenberg prosetao crvenim tepihom u okviru 28. Sarajevo Film Festivala. Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Jesse Adam Eisenberg rođen je 5. listopada 1983. godine u Queensu, New York. Pohađao je New School University, New York, gdje je studirao liberalne umjetnosti, s fokusom na demokraciju i kulturni pluralizam. Studirao je i u The New School u njujorškom Greenwich Villageu.

Eisenbergov redateljski prvijenac "Nakon što spasiš svijet" premijerno je prikazan na Sundance Film Festivalu 2022. godine, uz sjajne kritike. Prikazan je u programu Tjedna kritike na Filmskom festivalu u Cannesu 2022. godine. Film prati Evelyn (Julianne Moore), ženu koja je posvetila život pomaganju ljudima u nevolji, ali se ne uspijeva zbližiti sa svojim sinom Ziggyjem, internet-zvijezdom u usponu nezainteresiranom za svjetske probleme. Ovaj emotivni film, čiji scenarij i režiju potpisuje Jesse Eisenberg, zabavan je i iznimno perceptivan portret majke i sina koji su naizgled potpuno različiti, ali zapravo su puno sličniji nego što su to voljni priznati.

VIDEO Marko Grubnić pozirao na luftiću jednorogu u duginim bojama: 'Ljetni jahač'