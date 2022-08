Vlaho Arbulić gradi kuću, otkrio je i na kojoj lokaciji te kako su ovu ideju prihvatile njegova supruga i kći

Glazbenik Vlaho Arbulić uvijek se rado vraća u svoje Konavle gdje nalazi mir, a njegov rodni kraj vole i supruga Tatjana Dragović i njihov kći Luce.

- Konavle su nekakvo moje utočište i naravno da to ima nekakvu sentimentalnu vrijednost jer sam tu odrastao, ali mislim da objektivno i ljudi i gosti i prijatelji koji dođu ne kriju oduševljenje ovim krajem i presretan sam radi toga - ispričao je Vlaho za IN Magazin čiju je ekipu ugostio u svom kraju. Rekao im je kako mu dan u Konavlima počinje s kavom uz pandišpanj, to je tradicionalna slastica ovog kraja.

-Volim i zimske i ljetne specijalitete, zimi od zelene menestre, sve su to neka jednostavna jela koja su se spremala kroz povijest - kazao je Vlaho. U Konavlima je počeo graditi i kuću jer se želi jednog dana kada bude u mirovini vratiti živjeti tamo gdje su mu korijeni, a na pitanje hoće li i njegova supruga Tanja prihvatiti jednog dana život izvan gradske vreve, Vlaho kaže: - Pa zašto ne, mislim da to ona želi, bar sad čak više nego ja.

Sretan je što je i njegova kći Luce vezana za Konavle i što s veseljem svaku put dolazi u kraj u kojem je on odrastao. - Kad vidim da ona samoinicijativno voli doći ovdje i da je vezana za babu, da je vezana za ovaj kraj, da jedva čeka i da najviše voli provoditi tu pogotovo ljeti, meni je stvarno srce puno - ne skriva Vlaho.

