Svi žele ulaznice za ovaj koncert u pulskoj Areni, a na crnom tržištu prodavale su se i za 5000 kuna

Arctic Monkeys vraćaju se na pozornice prvi put nakon Tranquility Base Hotel & Casino turneje, koja je završila 2019. godine i sutra nastupaju pred publikom u Hrvatskoj. Koncert zlatne četvorke iz Sheffielda održat će se 16. kolovoza 2022. u pulskoj Areni, a ulaznice za koncert su rasprodane su još u studenome prošle godine. Ulaznice su u prodaju puštene 24. studenog u 10 sati i sve su prodane u samo nekoliko minuta. Cijena ulaznica je iznosila od 249 od 599 kuna, a ovaj interes publike brzo su iskoristili preprodavači na crnom tržištu i neki su od njih tražili paprene iznose.

Neke karte su se tako prodavale na oglasnicima i za pet tisuća kuna, a među oglasima koji su još aktivni na Njuškalu trenutno se prodaje nekoliko karata i cijena im se kreće od 1200 do 2000 kuna ovisno o sektoru. Za one koji nisu imali sreće i nisu stigli nabaviti karte kada su puštene u prodaju od organizatora je stigla vijest kako sutra točno u podne putem sustava Eventim u prodaju puštaju oslobođene ulaznice za Arctic Monkeys. - Malo ih je, budite brzi - poručuju na svojoj Facebook stranici iz Charm Musica Croatia. Slično je i s kartama koje se pojave na oglasnicima, nestaju u kratkom roku, a najbrže se prodaju one po cijeni od 600-800 kuna, dok karata za ložu, koje se prodaju putem oglasnika, ima još malo i cijena im je od 1500-2000 kuna.

Svi koji su karte kupili službenim kanalima morali su ostaviti svoje podatke ili podatke osobe koja će kartu koristiti i zato nije jasno kako će osobe koje su ulaznice nabavile putem crnog tržišta tu kartu iskoristiti jer će prilikom ulaska u pulsku Arenu svi morati pokazati identifikacijski dokument.

