Frontmen Metallice nakon 25 godina braka podnio zahtjev za razvod

Frontmen i gitarist Metallice James Hetfield (59) podnio je zahtjev za razvod. James je u braku sa suprugom Francescom Hetfield (52) proveo 25 godine, a američki mediji pišu da je ranije ove godine podnio zahtjev za razvod.

Par se vjenčao 17. kolovoza 1997. nakon pet godina veze, a glazbenik je često isticao da mu je supruga bila najveća podrška u teškim trenucima, uključujući njegove bitke s ovisnošću. U jednom podcastu snimljenom 2016. godine glazbenik je ispričao da ga je supruga zbog ovisnosti izbacila iz kuće te ga je to potaklo na promjenu.

- Moja je žena učinila pravu stvar, izbacila me iz kuće i to me nasmrt prestrašilo. Rekla je 'hej, ne ideš sada samo kod terapeuta pričati o ovome, moraš otići negdje i riješiti ovo sr*nje', pa sam to i učinio - ispričao je tada.

Za svoje probleme James je djelomično krivio i svoje djetinjstvo, a ranije je rekao i da će se sve nesuglasice uvijek truditi srediti sa suprugom kako njegova obitelj ne bi imala slično iskustvo.

- Moja se obitelj raspala dok sam bio dijete. Otac je otišao, majka je umrla, morao sam živjeti s bratom, a onda su nekako moje stvari, moj život nestali. Nisam to htio. Bez obzira na to što se događa, mi ćemo razgovarati o ovim stvarima i učiniti da to funkcionira - rekao je ranije.

Inače, par zajedno ima troje djece: kćeri Cali (24) i Marcellu (20) te sina Castora (22), a glazbenik još nije javno komentirao napise.

