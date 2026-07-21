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očuvanje trijeznosti

Kći Michaela Jacksona pokazala rupu u nosu: 'Posljedica je teške ovisnosti, ne želim na operaciju, bojim se tableta'

The 78th Cannes Film Festival - Screening of the film "Honey Don't!" - Red Carpet Arrivals
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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VL
Autor
Vecernji.hr
21.07.2026.
u 22:00
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Otvoreno je priznala da je perforacija septuma izravna posljedica njezine prijašnje ovisnosti o drogama. Njezina ispovijest nije stala samo na priznavanju problema, već je objasnila i kompleksnu odluku s kojom danas živi. Iako bi estetska kirurgija mogla riješiti ovaj problem, Paris je odlučila ne podvrgnuti se zahvatu

Glazbenica i model Paris Jackson šokirala je svoje pratitelje podijelivši video u kojem bez zadrške govori o teškom razdoblju svog života. U snimci, koju je prenio profil medija Page Six, Paris najprije uzima mobitel i pali svjetiljku, koju potom usmjerava u jednu nosnicu. Svjetlost se jasno probija na drugu stranu, otkrivajući rupu u njezinoj nosnoj pregradi. Otvoreno je priznala da je perforacija septuma izravna posljedica njezine prijašnje ovisnosti o drogama. Njezina ispovijest nije stala samo na priznavanju problema, već je objasnila i kompleksnu odluku s kojom danas živi. Iako bi estetska kirurgija mogla riješiti ovaj problem, Paris je odlučila ne podvrgnuti se zahvatu.

@pagesix

Paris Jackson showed her followers her perforated septum and explained why she doesn't want to get plastic surgery to fix it. 🎥: Instagram/Paris Jackson

♬ original sound - Page Six

Glavni razlog njezine odluke je strah od recidiva. Kako je objasnila, operacija bi zahtijevala uzimanje snažnih lijekova protiv bolova, što za osobu koja se oporavlja od ovisnosti predstavlja ogroman rizik. "Ne isplati se riskirati povratak u ovisnost", poručila je, ističući da joj je očuvanje trijeznosti apsolutni prioritet. Ova hrabra odluka izazvala je lavinu podrške na društvenim mrežama.

"Izuzetno sam sretna što shvaća da popravak nije vrijedan rizika od recidiva. Ona je nevjerojatna i sretna sam što je trijezna i dijeli svoju istinu", napisala je jedna korisnica u komentaru koji je prikupio gotovo deset tisuća lajkova. Drugi su se složili, hvaleći njezinu iskrenost u svijetu u kojem se slavne osobe često trude sakriti svoje ožiljke. "Plješćem njezinoj iskrenosti! Većina se skriva od svoje ovisnosti i laže kroz medije. Ona djeluje vrlo prizemljeno i ljupko", dodao je drugi pratitelj. Perforirani septum je rupa u hrskavici koja dijeli nosnice, a jedan od čestih uzroka je intranazalno korištenje droga, koje smanjuje dotok krvi u tkivo i dovodi do njegovog odumiranja. Simptomi mogu uključivati zviždanje pri disanju, krvarenje iz nosa i kronične upale.

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The 78th Cannes Film Festival - Screening of the film "Honey Don't!" - Red Carpet Arrivals
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Priznanje Paris Jackson dolazi u vrijeme kada sve više javnih osoba otvoreno govori o svojoj borbi s ovisnošću i putu prema trijeznosti, pridonoseći tako destigmatizaciji ovog problema. Unatoč teškoj prošlosti, Paris je danas usredotočena na svoju glazbenu karijeru i nedavno je najavila svoju prvu samostalnu turneju "Zombies Tour". Njezina priča postala je snažan podsjetnik na razorne posljedice ovisnosti, ali i svjedočanstvo o snazi potrebnoj za oporavak i očuvanje zdravlja.

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The 78th Cannes Film Festival - Screening of the film "Honey Don't!" - Red Carpet Arrivals
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Ključne riječi
Michael Jackson ovisnost droga kokain glazbenica Paris Jackson showbiz

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