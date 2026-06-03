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ZAGONETNA PJEVAČICA

Nakon vijesti o prekidu sa Šimom, Maja Šuput iznenadila je objavom: 'Stiže uskoro'

Foto: Instagram screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
03.06.2026.
u 13:33

Šuput je na Instagramu otkrila da radi na novom projektu koji bi mogao predstavljati veliki iskorak u njezinoj poduzetničkoj karijeri

Nakon što je posljednjih tjedana medijske stupce punio njezin raskid s Gospodinom Savršenim, Šimom Elezom, pjevačica Maja Šuput pokazala je da se ne zamara bivšim ljubavima, već povlači poteze na poslovnom planu. Naime, Šuput je na Instagramu otkrila da radi na novom projektu koji bi mogao predstavljati veliki iskorak u njezinoj poduzetničkoj karijeri.

- Večeras na potpisivanju ugovora za dugoočekivani projekt koji otvara još jedna vrata u svijet ozbiljnog poduzetništva 🙌🙌🙌 Miss Šuput Co - partner in.... coming soon 👊 - napisala je Maja u opisu fotografija koje su prema svemu sudeći nastale tijekom potpisivanja ugovora. Pjevačica je pritom ostavila prostora za nagađanja o kakvom je točno projektu riječ.

Njezini pratitelji i prijatelji su pokazali uzbuđenje u komentarima: - "Puno uspjeha želim", "Majo, želim Vam puno sreće i uspjeha", "Želim ti sve najbolje", "Novi-stari modeli ,traper se vraća ponovo u modu" - neke su od reakcija na najnoviju objavu Šuput.

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A dok Maja najavljuje nove poslovne pothvate, njezin bivši partner Šime Elez ovih je dana viđen u društvu bivše kandidatkinje iz Gospodina Savršenog, Mije Miškulin. Mia je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju sa Šimom nastalu tijekom večernjeg izlaska. Uz objavu je dodala i ružičasto srce, što je odmah potaknulo brojne reakcije i nagađanja među pratiteljima.

Podsjetimo, odnos Mije Miškulin i Šime Eleza razvijao se u showu 'Gospodin Savršeni'. Mia je od početka pokazivala simpatije prema Šimi, a svoju odlučnost dokazala je kada je iskoristila "crnu ružu" da prekine njegov spoj s Ninom. - Mislim da je nakon pet minuta zaboravio na Ninu i da je to naš spoj - samouvjereno je izjavila tada, šokiravši i Šimu i druge djevojke. Unatoč vidljivoj kemiji, Šime ju je eliminirao tik pred finale. - Trebao bih birati razum, ali vodim se srcem - zagonetno je najavio Šime pri donošenju odluke. Mia je ispadanje prihvatila emotivno, no bez gorčine, zahvalivši na tom iskustvu.

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Ključne riječi
Maja Šuput showbiz

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