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POBJEDA ŠPANJOLSKE

Ludo slavlje u obitelji Rakitić! Raquel i kći skočile u more potpuno odjevene, ovakve ih rijetko viđamo

Foto: Instagram
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
21.07.2026.
u 14:00
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Raquel je, zajedno s kćeri Altheom, potrčala prema moru te su bez puno razmišljanja zajedno skočile u vodu, potpuno odjevene

Supruga bivšeg hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića, Raquel Mauri, pobjedu Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva proslavila je na doista nesvakidašnji način. Raquel, rođena Andalužanka, trijumf je prvo slavila u kafiću s prijateljima. Prema snimkama koje je objavila, atmosfera je bila uzavrela dok su plesali uz pjesmu "Danza Kuduro".

Slavlje se potom preselilo na obalu, gdje je dobilo neočekivan epilog koji je oduševio njezine pratitelje i brzo se proširio društvenim mrežama. Naime, Raquel je, zajedno s kćeri Altheom, potrčala prema moru te su bez puno razmišljanja zajedno skočile u vodu, potpuno odjevene. Raquel nije skidala ni crveni dres španjolske reprezentacije, a cijeli je čin zabilježila i objavila na svojem profilu, pokazavši djelić nezaboravne slavljeničke atmosfere i čistog veselja. Video pogledajte OVDJE.

Foto: Instagram

Strastvena proslava ne čudi s obzirom na to da je Raquel rodom iz Seville, gdje je i upoznala Ivana. Par je u sretnom braku od 2013. godine i zajedno imaju dvije kćeri, stariju Altheu, koja je s mamom sudjelovala u ovoj ludoj proslavi, i mlađu Adaru. Obitelj Rakitić poznata je po tome što važne trenutke, od rođendana do sportskih uspjeha, rado dijeli sa svojim obožavateljima.

FOTO Pogledajte kako je prošla prva večer Ultre: Partijaneri u posebnim izdanjima, a isticao se i dres ovog našeg reprezentativca
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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Raquel Mauri Španjolska svjetsko prvenstvo showbiz

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