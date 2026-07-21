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BIZARNA NEZGODA

VIDEO Robbieju Williamsu usred prijenosa iz usta ispao bijeli predmet, njegov odgovor sve nasmijao

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
21.07.2026.
u 21:30
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Robbie Williams doživio je urnebesnu nezgodu nakon nastupa u finalu Svjetskog prvenstva. Snimka je postala viralna, a pjevač se oglasio u svom duhovitom stilu

Nakon što je s Laurom Pausini i Nicole Scherzinger  u finalu izveo himnu Svjetskog nogometnog prvenstva "Desire", glazbena zvijezda Robbie Williams našao se u fokusu javnosti iz pomalo bizarnog razloga. Naime, tijekom intervjua za njemačku televiziju Magenta Sport, pjevaču je iz usta na mikrofon ispao mali bijeli predmet. Njegov pokušaj da ga diskretno ukloni završio je tako što mu se predmet zalijepio za čelo, što je odmah postalo viralni hit. Snimka se munjevito proširila društvenim mrežama, pokrenuvši lavinu nagađanja o čemu je riječ, a Williams je odlučio sam riješiti misterij na svoj način.

Ubrzo se oglasio na Instagramu videom iz kreveta, započevši s karikaturalno ozbiljnim tonom. - Želio bih se ispričati zbog predmeta koji je jučer pao na mikrofon. Postupio sam krajnje neprofesionalno i ljudi su se zabrinuli za mene - rekao je gledajući u kameru. Samo trenutak kasnije, uslijedio je preokret koji je svojstven za njegov humor. Glazbenik je isplazio jezik na kojem su stajala još dva ista bombona i uzviknuo: - Ali sve je u redu, jer imao sam ih još nekoliko! - našalio se na vlastiti račun Williams, što je naišlo na masovno odobravanje njegovih obožavatelja.

Reakcija je oduševila i kolege, pa ga je pjevač Michael Bublé nazvao "legendom", dok su obožavatelji poručili: - Pobjednik Svjetskog prvenstva 2026. je Robbie Williams. Potvrđeno je da se radilo o mentol bombonu, a izvor blizak pjevaču, koji je trijezan više od 20 godina, izjavio je kako ga je cijela situacija iskreno zabavila. Ovo nije prvi put da Williams privlači pozornost na SP-u; 2018. u Rusiji pokazao je srednji prst u kameru, što je protumačeno kao njegov odgovor na kritike zbog odluke da tamo nastupi.

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FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
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*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
Robbie Williams svjetsko prvenstvo showbiz

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