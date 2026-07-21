Tko je 'cool' supruga novog britanskog primjera? Ljubav je tražila u reality showu, a danas sjedi u upravama tvrtki

Dolazak Andyja Burnhama na čelo britanske vlade usmjerio je pozornost javnosti i prema njegovoj supruzi Marie-France van Heel, marketinškoj stručnjakinji koja se tijekom njegove duge političke karijere uglavnom držala podalje od reflektora. Dok se Burnham nakon povratka u parlament i preuzimanja vodstva Laburističke stranke preselio u središte britanske politike, javnost se počela zanimati za ženu koja je uz njega još od studentskih dana. Burnham je dužnost premijera preuzeo 20. srpnja, nakon što ga je kralj Charles III. pozvao da sastavi novu vladu. Marie-France van Heel, koju obitelj i prijatelji zovu Frankie, rođena je u Nizozemskoj, a Burnhama je upoznala 1989. dok su oboje studirali na Fitzwilliam Collegeu Sveučilišta u Cambridgeu. Zbližila ih je, među ostalim, zajednička ljubav prema glazbi, osobito prema britanskom sastavu The Smiths. Jedan od njihovih tadašnjih profesora poslije ju je opisao kao "najcool djevojku na fakultetu", dok je Burnham bio poznat kao zaljubljenik u nogomet i student engleske književnosti.

Njihova je veza početkom devedesetih prošla i kroz neobičnu televizijsku epizodu. Van Heel se u siječnju 1992. pojavila u popularnoj ITV-jevoj emisiji za upoznavanje "Blind Date", koju je vodila Cilla Black. Burnham je poslije priznao da je emisiju gledao skrivajući se iza kauča, svjestan da njegova tadašnja djevojka pred kamerama bira muškarca s kojim će otputovati na spoj. Van Heel odabrala je natjecatelja predstavljenog kao "Will iz Surreyja", odjevenog u crveni gornji dio i tregere. Otputovali su na Gibraltar, no među njima se nije razvila romantična kemija. Kada su se poslije ponovno pojavili u studiju, Will ju je opisao izrazom "cold fish", odnosno kao hladnu i nezainteresiranu osobu, na što ga je ona pogodila jastukom. Iza imena "Will iz Surreyja" krio se Will Harris, koji je poslije izgradio marketinšku karijeru i radio kao direktor marketinga Konzervativne stranke.

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Televizijska pustolovina nije poremetila njezinu vezu s Burnhamom. Par se vjenčao 2000. godine te ima troje djece, sina i dvije kćeri. Obitelj ima i psa pasmine bišon po imenu Axel. Burnham je tijekom političke karijere povremeno govorio o važnosti obitelji, dok je njegova supruga rijetko davala intervjue i nije nastojala graditi vlastiti javni profil kao supruga istaknutog političara. Van Heel je, međutim, izgradila zapaženu samostalnu karijeru u marketingu i strateškom savjetovanju. Nakon rada u televizijskoj kompaniji BSkyB osnovala je tvrtku MVH Marketing, a zatim je obnašala vodeću stratešku funkciju u londonskoj agenciji Heavenly. Ta je agencija surađivala s velikim klijentima, među kojima su HSBC, Engleski ragbijaški savez i BBC. Prema aktualnim podacima, Van Heel obnaša dužnost direktorice marketinga u tvrtki Iduna Infrastructure, povezanoj s razvojem i upravljanjem infrastrukturom za punjenje električnih vozila. Njezino zaposlenje svojedobno je otvorilo i pitanja o mogućem sukobu interesa jer su tvrtke s kojima je bila poslovno povezana sudjelovale u poslovima vezanima uz mrežu punionica na području šireg Manchestera, gdje je Burnham bio gradonačelnik. Burnham je prijavio privatni interes i izuzeo se iz odlučivanja. Naknadne provjere nisu utvrdile da je sudjelovao u dodjeli spornog posla, a prema dostupnim podacima ni on ni njegova supruga u vrijeme sklapanja ugovora nisu imali dionice u uključenoj tvrtki. Van Heel se uglavnom nije pojavljivala na Burnhamovim političkim skupovima niti je pokušavala postati dio njegove javne kampanje. Nije mu se pridružila na pozornici nakon govora kojim je prihvatio vodstvo Laburističke stranke, ali su fotografirani u zagrljaju u sjedištu britanske sindikalne središnjice TUC, dok su njihova djeca sjedila u prvom redu.

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Burnhamovim preuzimanjem premijerske dužnosti raste i zanimanje za to hoće li Marie-France van Heel postati prisutnija u javnosti. Iako je britanski mediji mogu neformalno nazivati novom “prvom damom”, takva funkcija u Ujedinjenom Kraljevstvu službeno ne postoji. Supružnik premijera nema propisane obveze, državnu plaću ni unaprijed određen javni položaj, pa će Van Heel sama odlučiti koliko će biti vidljiva tijekom suprugova boravka u Downing Streetu.

**Uz korištenje AI-ja