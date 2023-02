Poznati detalji smrti brata poznate glumice, prijatelji ga pronašli u stanu

Tijelo pokojnog Jansena, brata glumice Hayden Panettiere (33) otkrila su tri prijatelja u njegovoj kući u New Yorku. Oni su ga pronašli bez reakcije na stolcu i očajnički su ga pokušavali oživjeti, otkrilo je policijsko izvješće, piše Daily Mail.

Prijatelji glumca i umjetnika čija je šokantna smrt u nedjelju u dobi od 28 godina ostavila njegovu sestru neutješnom, postali su zabrinuti kada se Jansen nije pojavio na unaprijed dogovorenom sastanku i otišli ga provjeriti u njegovu domu u Nyacku, samo nekoliko kilometara od grada Palisadesa, gdje su on i Hayden proveli djetinjstvo.

Po dolasku pronašli su Jansena kako sjedi uspravno na stolici i ne reagira te su očajnički počeli izvoditi reanimaciju u nadi da će ga oživjeti. Prema izvješću, jedan je prijatelj nazvao hitnu, dok je drugi stupio u kontakt s Jansenovim i Haydenovim ocem, Alanom 'Skipom' Panettiereom, koji je stigao na lice mjesta dok su prijatelji njegovog sina radili kompresiju prsnog koša.

Skip je rekao hitnoj pomoći da je razgovarao sa svojim sinom telefonom noć prije i da je 'zvučao dobro'.

Kad je hitna pomoć stigla u Jansenov dom, on je ležao na leđima na podu dnevne sobe, nije disao i bio je hladan na dodir. Sve što su tada mogli je ustanoviti smrt.

- Imao je teške trenutke u posljednje vrijeme u svojoj karijeri, a i vukli su ga u brojnim smjerovima. Hayden je neutješna. Bio joj je najbolji prijatelj i jedini brat. Bio je tako dobar dečko - rekao je izvor.

Slavna glumica, poznata i po ulozi u seriji "Heroji", nije se oglasila povodom bratove smrti. Mlađi brat glumice također se bavio glumom, a posljednja uloga bila mu je u komediji "Love and Love Not" koja je izašla 2022. godine. Jansen je bio nominiran i za nagradu za mladog umjetnika 2008. godine na "The Last Day of Summer", a netom prije smrti bio je uključen u čak pet projekata.

Osim po spomenutim projektima, Hayden je poznata i po ulogama u projektima "Nashville", "Punom snagom", "Volim te, Beth Cooper" i brojne druge. A prepoznata je i po svojoj ljubavi s boksačem Vladimirom Kličkom (46) s kojim ima i kćer Kayu. Par je bio i zaručen, no prekinuli su vezu uoči vjenčanja.

Inače, njezin najnoviji film, šesti nastavak "Vrisak" franšize, u ožujku dolazi i u hrvatska kina, a u njemu će se Hayden vratiti kao Kirby. Kirby je, podsjetimo, ubijena u četvrtom nastavku od strane jednog od ubojice Charlieja (Rory Culkin), no mnogi obožavatelji kasnije su počeli špekulirati da je njezin lik ipak preživio napad. A uoči izlaska novog nastavka to je i potvrđeno te sada fanovi željno iščekuju film kako bi vidjela u kojoj će se ulozi Kirby vratiti.

VIDEO Podatak koji će zaprepastiti fanove Leta 3: Mama ŠČ nije na Billboardovoj listi najslušanijih u Hrvatskoj