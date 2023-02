Istražili smo zašto norveška predstavnica stoji bolje od Leta 3 na kladionicama

Hrvatska je izabrala svoje predstavnike na ovogodišnjoj Euroviziji. Riječki rock bend Let 3 tako je odnio pobjedu te se sprema za nastup u Liverpoolu sa svojom pjesmom 'Mama ŠČ'. Let 3 su se osim pjesmom istaknuli i scenskim nastupom. Danima se ne stišavaju reakcije na pobjedu ovog benda iz Rijeke, a gotovo svakodnevno se na YouTubeu može vidjeti neki novi video koji secira nastup Letovaca.

Od zapaženijih tu je Pedro Rivas koji ima 49 tisuća pratitelja na svom YouTube kanalu i poslušao je i analizirao pjesmu "Mama ŠČ".

- Ovo je malo uznemirujuće, kostimi koji nose izgledaju kao da su ratna odora. Što ja ovo gledam? Što je ovo Hrvatska, jeste li na drogama? Ovo je tako čudno, ali možda je i dobro. Pogledajte ljude u pozadini, malo je jezivo. Ovi brkovi me zbilja me užasavaju. Jesu li ovo dlake na njegovim prsima ili je to nešto što viri iz odjeće. - komentirao je na početku videa snimku nastupa Leta 3 i nikako mu se na početku nisu svidjeli brkovi i izgled Zorana Prodanovića Prlje.

U stihovima pjesme je lako prepoznao riječi poput traktor, ali nikako nije mogao odgonetnuti i značenje ostalih stihova.

- Moram potražiti prijevod ove pjesme, jer djeluje kao da poručuje nešto važno, nekakvu poruku ima ali ne razumijem što. Glazba odjednom ima suludi zaokret, što se događa ovdje? Cool je ali je neobično - komentirao je Rivas i opet dodao kako mu je uznemirujuća slika Prlje s brkovima.

Na kraju je zaključio kako mu se outfiti sviđaju, kao i brkovi te da je glazba u drugom dijelu pjesme puno bolja. Kada je pogledao prijevod pjesme bio je zbunjen, ali je i dodao kako bi mu ovo mogla biti nova najbolja pjesma. Na kraju mu se pjesma toliko svidjela da je ponavljao pokrete benda.

- Je li ovo kritika rata ili kritika krokodilima, ne znam, ali sigurno je da je sjajno. Sviđa mi se samo bih volio shvatiti koju poruku šalju, ali pjesma je super. Napišite mi u komentarima kako se vama svidjela i jeste li shvatili poruku. - rekao je Pedro u videu.

Roman Spivak, koji se predstavlja kao profesionalni glazbenik iz Ukrajine, posebno je oduševljen ''Mamom ŠČ''. Snimio je već dva videa o Letu 3, a posebno je oduševljen našim pobjednicima te je hrvatsku pjesmu nazvao "inteligentnim, majstorskim trolanjem SSSR-a i Ruske Federacije", dok je zaključio kako ŠČ znači: "Rusi, bježite iz Ukrajine!"

Osvrnuo se i na traktor, dio pjesme koji je uvrijedio dio srpske javnosti jer su mislili da se njima rugaju. Bend je jasno izjavio da to nije slučaj, a Roman misli da je tu riječ o tome kako su na početku agresije Ukrajinci krali ruske tenkove traktorom. Većina publike u komentarima i dalje misli kako je bend uključio traktor u pjesmu kao aluziju na Lukašenkov dar Putinu.

"Mama ljubila morona, dakle Rusija voli morona i to uvijek. Voljeli su oni i Staljina i Lenjina i Putina..." izjavio je youtuber i objasnio što misli o uključenju 'Njinlea' u nastup.

"Lenjin je odjeven u svećeničku odoru, a on se borio protiv crkve i religije. Htio ju je uništiti. A ljudi ga danas štuju", rekao je.

Isto tako, prema njegovu mišljenju, plesačice koje se pojavljuju na videozidu aluzija su na Mariju Zaharovu, rusku ministricu vanjskih poslova.

Na pjesmu je reagirao i YouTuber Dan Alexandrov kojeg prati više od 200.000 ljudi, vokalna trenerica Georgina koju također prati više od 200.000 ljudi. Naravno tu je i gomila youtubera koji imaju manje brojke pratitelja, ali ekskluzivno parte eurosong i snimaju svoje reakcije.

No, na društvenim mrežama ništa nije jednostavno, pa tako ni ovo. Naime, kako se pojavila vijest da nas na kladionicama šišaju Norvežani, brzo je postalo jasno da je to posljedica toga što je pjesma između ostalog hit na Tik Toku, a vezana je i uz jedan izazov. Videi su skupili i preko 68 milijuna pregleda, a krajem prošlog mjeseca pjesma Alessandre Mele 'Queen of Kings' postala je druga na Spotifyju na globalnom tržištu. Ljudi neprekidno snimaju videe kojima je pozadina ova pjesma i upravo je zbog toga pravi hit i kotira tako visoko na kladionicama. Na TikToku se također isprofilirala i češka pjesma My Sisters Crown. Iako na YouTubeu ima samo 300.000 pregleda, puno manje nego dečki iz Leta 3, popularnost na TikToku pomogla je Vesni, kako se zove skupina koja ju izvodi da bude izabrana na njihovom državnom natjecanju, a na kladionicama također stoje bolje nego Hrvatska. Videi koji imaju hashtag Let 3 za sada imaju oko 29.9 milijuna pregleda, a važnost ove društvene mreže za glazbenu industriju shvatio je i Mrle koji je tamo otvorio račun i redovito objavljuje videa, pa smo mogli vidjeti i njihove pripreme za Doru.



