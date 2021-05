Poznata voditeljica nije znala da je trudna: 'Mislila sam da sam iscrpljena od veganstva'

Britanska TV voditeljica i Alex Jones (44) očekuje svoje treće dijete sa suprugom Charliejem Thomsonom, a kako je kazala za Daily Mail, na početku trudnoće nije znala da je trudna, nego je mislila kako su mučnine i drugi simptomi zbog toga jer je prešla na veganstvo.

- To je smiješno, jer radi se o trećoj trudnoći, ali nisam shvaćala da postoje tragovi jer sam iskreno za sve krivila veganstvo. Bila sam toliko umorna i gladna i mislila sam da je to to. Ali rekla sam mužu da mislim da moramo napraviti test. A on je rekao: "Što? Što?" - svejedno, napravili smo test, kazala je jedna od najpoznatijih britanskih voditeljica, koja na BBC-ju vodi show "The One".

Alex, koja je već majka dvoje sinova Teddyja, četverogodišnjaka, i Kit, 23 mjeseca, priznala je da su ona i Charlie bili uzbuđeni kad su otkrili da očekuju kćer, ali priznala je da će imati troje malene djece, bez sumnje, biti "pakleno" ponekad.

Foto: Instagram

- Dakle, bilo je to veliko iznenađenje. A kad smo također shvatili da je to djevojčica, bili smo naprosto ushićeni. Jer ne znam, to nije bilo nešto što smo ikada očekivali, ali zapravo se osjećamo sjajno i lijepo, dodala je Jones.

Alex je također rekla da njezini dječaci žele nazvati svoju sestru Skye po djevojčici u seriji "Operacija Šapa".

I dok Alex uzbuđeno očekuje dolazak svoje kćeri, potvrdila je da će njihova djevojčica biti posljednje dijete koje imaju.

Raspravljajući o ideji da imaju djecu u pedesetim godinama, nakon što je Naomi Campbell u dobi od 52 godine prošlog tjedna dočekala svoje prvo dijete, Alex je kazala: 'To ne bi bilo za mene jer smo sada službeno gotovi!

