Supruga našeg nogometaša Ćalete - Cara objavila prvu fotku s njihovog vjenčanja

Tri mjeseca nakon što su objavili zaruke naš nogometaš Duje Ćaleta - Car (24) i njegova dugogodišnja djevojka Adriana Đurđević (28) ozakonili su svoju vezu u njezinom rodnom Dubrovniku. Vijest da su se vjenčali danas je objavom fotografije potvrdila i Adriana i pokazala kako su i na vjenčanju ona i Duje bili savršeno modno usklađeni, a otkrila je i kako su se vjenčali 25. svibnja. - The beginning of always... 25.05.2021. - napisala je Adriana uz fotografiju koju je objavila, a ispod koje su se zaredale čestitke na vjenčanju.

Bračni par Ćaleta - Car ove godine će dobiti i prinovu, a Adriana je trenutno u drugom tromjesečju trudnoće. - Osjećam se jako dobro, u drugom sam tromjesečju i moram priznati da sam samu sebe iznenadila koliko sam opuštena i poletna. Ima u meni nešto drukčije, ali više to osjećam emocionalno nego fizički. Znamo spol naše bebice, ali to bismo u ovom trenutku zadržali za sebe - rekla je nedavno Adriana u razgovoru za Story i dodala kako je Duji vijest o trudnoći otkrila za Božić.

Foto: Instagram

Rekla je kako je i u trudnoći nastavila vježbati ali je intenzivne treninge sada zamijenila dugim šetnjama i jogom. Adrianu modni kritičari česti ističu kao novu ikonu stilu, a zbog usklađenog modnog stila sa suprugom prozvali su ih i hrvatskim Beckhamima.

