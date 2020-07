Poznata Hrvatica o iskustvu s Hitne: 'Nakon 8 sati samo sam molila Boga da odem kući'

Poznata zagrebačka vizažistica Marina Mamić podijelila je svoje potresno iskustvo iz bolnice. Marina je, naime, zbog bolova u želucu koji su trajali nekoliko danaprošli petak otišla na hitni prijem, a tamo je čak osam sati provela u bolovima dok je čekala rezultate testa na koronavirus. Sve je počelo u petak navečer kada je počela osjećati bol u želucu koja se širila na leđa, mučninu i slabost.

Foto: Instagram

- U početku sam mislila da je to nešto prolazno, neka viroza, ali kad su se bolovi nastavili idućih pet dana i postali toliko jaki da sam morala otići s jednog snimanja, odgoditi drugo i kad su me počeli buditi iz sna odlučila sam posjetiti liječnika. No, kako mi se moja doktorica nije javljala taj dan nisam imala drugog izbora nego otići na Hitnu - ispričala je Marina za Story.hr.

Odmah po dolasku u bolnicu napravljen joj je test na COVID-19 s obzirom na to da je nedavno bila u inozemstvu, a na rezultate je u bolovima čekala gotovo osam sati. Taj period ostat će joj zauvijek urezan u sjećanje.

- Kada ste zatvoreni u maloj bijeloj sobici, izolirani od svih, ulazi vam osoba prekrivena od glave do pete uzimati krv i bris pomalo vam sve to udari na psihu. Dok sjedite i čekate tamo satima na rezultate prođe vam zaista svašta kroz glavu, pa čak i to da možda i jeste zaraženi. Tako da sam se u jednom trenutku zabrinula i zapitala: ‘Što ako mi dođu i kažu da sam pozitivna na koronavirus?’ Nakon osam sati postala sam gladna, žedna i iscrpljena i samo sam molila Boga da odem kući. S bolovima ili bez njih, postalo mi je potpuno svejedno. Da nisam imala braunilu zabodenu u ruku vjerojatno bi se u jednom trenutku pokupila, a inače sam osoba koja ima zaista puno strpljenja no ovo sjedenje i čekanje satima zdravog čovjeka izludi, a kamoli kad ste još u bolovima - iskrena je bila Marina.

Rezultati testa bili su srećom negativni, a Marini je naposljetku napravljen pregled želuca kojim nisu ustanovljeni neki ozbiljniji problemi. Osim neizvjesnosti stres joj je zadala i jedna gospođa na hitnoj kojoj je zasmetalo što se Marina na Instagramu požalila na dugotrajno čekanje.

- Gospođa na hitnoj koja se derala na mene pred čitavim odjelom i vrijeđala me što sam podijelila svoja iskustva na Instagramu te se prijetila da će mi pozvati policiju. Nakon što čekam cijeli dan u bolovima i bez da sam jela - zadnje što mi treba je takav stres, pogotovo ako nisam učinila ništa loše. Nisam nikog imenovala, prozivala, niti vrijeđala, samo podijelila svoje nezadovoljstvo zbog predugog čekanja i nije mi niti najmanje žao zbog toga. Obratilo mi se stotine ljudi s istim, ali i gorim iskustvima kojima je drago da sam javno rekla što mislim. Smatram da bi se možda, uz bolju organizaciju moglo nekako smanjiti to čekanje po bolnicama da se olakša i pacijentima i radnicima jer i zdrav čovjek bi se tam čekajući mogao razboljeti - zaključila je Mamić.