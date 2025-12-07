Marija iz 'Života na vagi' objavom stala u obranu prijateljice Nene: 'Naše prijateljstvo ne temelji se na tuđim mišljenjima'

Mariju Bartulović upoznali smo u ovoj sezoni showa 'Život na vagi' u kojoj je i odnijela titulu pobjednice nefinalistica te novčanu nagradu. Marija je gledateljima posebno zapela za oko te im se uvukla pod kožu, a sada je otkrila detalj o prijateljstvu iz show. Naime, Marija je otkrila da je posebno prijateljstvo razvila s Nenom koja je kod gledatelja budila suprotne emocije. Marija je objavila njihovu zajedničku fotografiju te iskreno progovorila o njihovoj povezanosti i stala u Nenin obranu:

"Prijateljstvo koje smo ja i Nena stvorile u 'Životu na vagi' mnogo je dublje od onoga što se vidi na ekranu. Ljudi na društvenim mrežama često osuđuju Nenu, a ne znaju ni djelić onoga što se zaista događalo iza kamera..." Marija je otkrila da su u showu zajedno prolazile kroz teške trenutke, dijelile strahove, suze, ali i smijeh, te da su upravo u tim okolnostima izgradile odnos koji ne može poljuljati ni jedna javna kritika. "Iza kamera nismo bile samo kandidatkinje - bile smo obitelj. Podržavali smo jedni druge kada je bilo najteže", napisala je.

"Ljudi vide samo kratke isječke, ali ne vide toplinu, brigu i zajedništvo koje smo dijelili svakog dana." Upravo zato, kako ističe, stoji uz Nenu bez zadrške jer njihovo prijateljstvo ne temelji se na tuđim mišljenjima, već na iskustvu koje ih je povezalo za cijeli život.

I nakon završetka 'Života na vagi' obje su ostale prisutne na društvenim mrežama, a pratitelji s velikim zanimanjem prate njihove životne promjene, navike i privatne trenutke. Ova zajednička fotografija još jednom je potvrdila da odnosi sklopljeni u showu nisu bili samo televizijska priča.

Podsjetimo, nakon što je oduševila naciju svojom nevjerojatnom fizičkom transformacijom i odnijela pobjedu u kategoriji nefinalista, simpatična Marija iz Blaca odlučila je okrenuti još jednu novu stranicu u svom životu. Ako je suditi prema njezinim najnovijim objavama na društvenim mrežama, nagrada od 7000 eura, koju je zasluženo osvojila svojom upornošću i znojem, pronašla je svoju savršenu namjenu. Marija se, naime, pohvalila novim automobilom, a osmijeh na njezinu licu govori više od tisuću riječi i život joj je napokon krenuo u smjeru o kojem je donedavno samo sanjala. U nedjelju je Marija na svom Instagram profilu podijelila niz fotografija koje su odmah izazvale lavinu reakcija njezinih pratitelja i prijatelja. Uz kratak, ali emotivan opis: "Napokon stigao kući", Marija je otkrila da je postala ponosna vlasnica automobila marke Suzuki. Na jednoj od fotografija, snimljenoj iz perspektive vozača, vidi se opuštena atmosfera – sunčan dan, pogled na vodu i grafit s natpisom "CHILL" u pozadini.

Prijatelji i pratitelji nisu štedjeli riječi hvale u komentarima, obasipajući je čestitkama i lijepim željama. "Puno sretnih kilometara", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Bravo, Mare, sretno ga vozila." Bilo je tu i onih koji su joj poželjeli da ga vozi "u zdravlju", što je nakon njezine zdravstvene borbe i pobjede nad pretilošću možda i najljepša želja koju je mogla dobiti. U devetu sezonu popularnog RTL-ovog showa "Život na vagi" ušla je s 142,5 kilograma. Njezina priča dirnula je mnoga srca. Tijekom showa, posebno sredinom listopada 2025., Marija je hrabro i otvoreno progovorila o svom teškom djetinjstvu, priznajući kako su traume iz prošlosti imale velik utjecaj na njezinu borbu s kilogramima. Kroz mjesece napornih treninga, suza, znoja i odricanja, pokazala je nevjerojatnu snagu volje. Rezultat? Gubitak od fantastičnih 45,5 kilograma!