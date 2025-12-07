"Wes Anderson: The Archives" je jedinstvena retrospektiva koja nas vodi kroz njegov filmski svemir

Već smo se nekoliko puta vraćali Muzeju dizajna u Londonu, muzeju koji neprestano potvrđuje da je jedan od najživljih kulturnih punktova u Europi, mjestu koje uvijek iznova pronalazi načine da publiku uvede u svijet vrhunskog dizajna. Ovoga puta povod je izložba koja je već izazvala golemi interes: prvi put u svojoj karijeri Wes Anderson otvara svoje osobne arhive i dopušta da tisuće rekvizita, kostima, skica i minijaturnih modela napuste skladišta u kojima su čuvani gotovo tri desetljeća. "Wes Anderson: The Archives", velika retrospektiva koju možete pogledati sve do 6. srpnja 2026., postavljena je kao putovanje kroz Andersonov filmski svemir, odnosno svijet simetrije, pastelnih tonova, obrtničke preciznosti i neiscrpne mašte.