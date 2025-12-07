Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
davor bruketa piše za večernji:

"Wes Anderson: The Archives" je jedinstvena retrospektiva koja nas vodi kroz njegov filmski svemir

Autor
Davor Bruketa
07.12.2025.
u 19:00

Posjetitelji mogu vidjeti i vending-mašine iz Asteroid Cityja i originalne lutke korištene za prikaz fantastičnih morskih stvorenja u The Life Aquatic with Steve Zissou, uključujući i mehaniziranog morskog psa. Za ljubitelje stop-motion estetike posebno je važan dio izložbe koji okuplja lutke i modele iz Fantastic Mr Fox i Isle of Dogs

Već smo se nekoliko puta vraćali Muzeju dizajna u Londonu, muzeju koji neprestano potvrđuje da je jedan od najživljih kulturnih punktova u Europi, mjestu koje uvijek iznova pronalazi načine da publiku uvede u svijet vrhunskog dizajna. Ovoga puta povod je izložba koja je već izazvala golemi interes: prvi put u svojoj karijeri Wes Anderson otvara svoje osobne arhive i dopušta da tisuće rekvizita, kostima, skica i minijaturnih modela napuste skladišta u kojima su čuvani gotovo tri desetljeća. "Wes Anderson: The Archives", velika retrospektiva koju možete pogledati sve do 6. srpnja 2026., postavljena je kao putovanje kroz Andersonov filmski svemir, odnosno svijet simetrije, pastelnih tonova, obrtničke preciznosti i neiscrpne mašte.

Ključne riječi
dizajn Davor Bruketa showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Kupnja