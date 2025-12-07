"Wes Anderson: The Archives" je jedinstvena retrospektiva koja nas vodi kroz njegov filmski svemir

Već smo se nekoliko puta vraćali Muzeju dizajna u Londonu, muzeju koji neprestano potvrđuje da je jedan od najživljih kulturnih punktova u Europi, mjestu koje uvijek iznova pronalazi načine da publiku uvede u svijet vrhunskog dizajna. Ovoga puta povod je izložba koja je već izazvala golemi interes: prvi put u svojoj karijeri Wes Anderson otvara svoje osobne arhive i dopušta da tisuće rekvizita, kostima, skica i minijaturnih modela napuste skladišta u kojima su čuvani gotovo tri desetljeća. "Wes Anderson: The Archives", velika retrospektiva koju možete pogledati sve do 6. srpnja 2026., postavljena je kao putovanje kroz Andersonov filmski svemir, odnosno svijet simetrije, pastelnih tonova, obrtničke preciznosti i neiscrpne mašte.
MNOGIMA OMILJENA
Možete li vjerovati da ova prekrasna domaća glumica ima 64 godine? Evo kako se mijenjala tijekom karijere
PREPUNA SPLITSKA RIVA
FOTO Pogledajte tko je sve bio na skupovima podrške uhićenom generalu Gotovini
Nikad glasnije
Simbol slavlja u Hrvata pretvorio se u opasan biznis: Crno tržište buja, a društveni problem raste
Zagrebački biser