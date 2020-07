Nives Ivanišević oprostila se od majke: 'Hvala što si bila moja mama. Putuj mamice!'

Nives Ivanišević na Instagramu se dirljivom porukom oprostila od svoje majke Vesne.

"Ima jedna žena... Koja nikad nikom ništa loše nije napravila. Koja je uvijek sve stavljala ispred sebe. Koja je bila podrška u svim trenucima i uvijek tražila ono dobro u ljudima, čak i kad nitko drugi to nije mogao vidjeti u njima. Borila se stalno za pravdu i za malog čovjeka, nije mogla podnijeti tuđu patnju i bol, radije bi to preuzela na sebe. A kao mama... Puna kuća smijeha, puna kuća sreće, stalna pažnja usmjerena na centar svijeta (mene i brata)", započela je Nives.

"Ona mama za koju možeš reći: 'E da je barem to moja mama.' E, pa bila je moja (naša) i samo moja (naša) i ostavila mi je toliko lijepih uspomena, da živim tri života i dalje bih se mogla sjećati lijepih stvari. Zato glava gore, kao što bi ona to voljela i tražila od mene i ako me nešto naučila to je da budem jaka i kad se lomim. Sreću je uvijek tražila u malim stvarima i veselila se iskreno kao dijete. Sreća drugih njoj je bila lajtmotiv života. Hvala", napisala je Nives, a potom joj je zahvalila za sve.

Foto: Screenshot

"Hvala što si bila baš moja mama, što si baš moj život učinila takvim da ga nikad ne bih mijenjala ni s kim. Ti si sve. Kraljica, majka, žena uzor. I kako bi rekle sve ove jake koje volim i znam: Putuj Mamice! Volim te", napisala je i objavila fotografiju majke sa sinčićem Oliverom.

Od majke Vesne oprostio se i brat Nenad.

"Hvala ti za sve što si nas naučila, mislim da ni mi nismo neke mimoze, bas zahvaljujući tvojoj školi. Nema riječi kojima bih opisao koliko ćeš nam faliti u životu u obliku u kojem smo navikli na tebe, no znam da je tijelo samo potrošna roba, a tvoja duša je ono što će vječno ostati među nama pa ćemo i dalje na neki način biti zajedno. Volim te, mama, i to se nikada neće promijeniti!" napisao je on.