Lucija influencerima: Gdje ste bili kad je meni trebalo pružiti ruku

Gledam malo po tim profilima ovih dana, kazu dobro je znati sto se desava oko tebe a i konkurencija je generalno iznimno pozitivan pojam u zivotu. (Ako si dovoljno zreo da ju na taj nacin i vidis) Nemam protiv nicijeg nacina zivota, posvudusiranja, ne pricam o politici, ne zanimaju me fashion Instagramuse, ne guram se u raspravu vjere, ne zanimaju me fake prijateljstva, slavim ljubav kojeg god spola bila, postujem tudje vrijeme, ne pricam o tudjem odgoju djece i smatram svoj zivot puuuuuno vise od jedne osude ma na kojoj god bazi bila. Osjecam koliko mi je zivot drag i vrlo sam dobro svjesna koje mi sve ljepote pruza. Upoznala sam neke divno iskrene ljude putem drustvenih mreza cije emocije i prijateljstva milujem i dan danas. Koliko blokiranih ljudi imam na drustvenim mrezama - ja ih zovem ‘posvuduse’ ne moram vam niti pisati 😃 ...jer gdica ubica nikada nece prici, osmjehnuti mi se i reci ‘ E, oprosti za ono prije par godina’ ali ce zato svaki moj Insta Story biti gledan pod njenim budnim ocima. 🤦🏻‍♀️ E sad, ono sto me nenormalno i ljuti i cini tuznom, cega su odjednom svi ‘influenseri’ u Hrvatskoj postali svjesni jest ljubav prema vlastitom tijelu. Wooohooo! Dobro jutro! Sunce svanulo! I sve bi to bilo super da se ne radi o jednoj iznimno velikoj lazi koju kupujete, jer eto ZENE + EMOCIJE =😃💁🏻‍♀️ Odjednom su svi poceli PISATI o svojim strijama, o miteserima, o celulitu, o trbuscicima koji nisu savrseno ravni...okej, a ja vas sad iskreno pitam, dragi moji influenseri GDJE ste bili kada je meni trebalo pruziti ruku? Kada sam bila ‘sama’ i kada mi je trebalo podrske da se glas nesavrseno savrsenih zena nadjaca od casopisnih stereotipa? Ili to samo radite jer osjecate da to trenutno prolazi i kod drugih pa zasto nebi i vi tako? (Sto opet nije lose u tom smislu, uvijek pozdravljam iskreno prijateljstvo s vlastitim tijelom) Osjecate li da je doslo u trend voljeti sebe pa ste odjednom svi prosvjetljeni i to treba posebno naglasiti i pisati o tome na sve strane? Mislim da mnogi nisu svjesni koliku odgovornost preuzimaju svojim rijecima a ja ionako u rijeci rijetko kome vjerujem - mislite na djela jer ona govore nekad puno vise nego same rijeci. Just saying 💋

