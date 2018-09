Biraju jelovnik, nudi im se 50 aktivnosti, a godina stoji 40.000 kn

Gotovo da nema domaćeg medija koji nije popratio odlazak Aleksandra Popovića, Severinina sina, u prvi razred osnovne škole. Malenog su do ulaza u školsku zgradu na Knežiji dopratili majka i njezin suprug Igor Kojić, ondje je bio i njegov otac Milan Popović, a ubrzo je postalo jasno kako će mu društvo na školskim hodnicima i u učionici praviti i djeca ostalih domaćih javnih osoba.

Osnovnu školu Matije Gupca za svoje su prvašiće odabrali i vlasnica portala Journal Iva Radić i Boško Balaban, čija je najmlađa kći Tessa u ponedjeljak prvi put na leđa stavila školsku torbu, te vlasnica brenda Jolie Petite Ljupka Gojić Mikić koja je prošle godine ondje upisala stariju kćer Janu Siennu koja je sada krenula u treći razred, a ovih dana u istu školu je krenula i mlađa Mila Amelie. Svoju su prvašicu Laru upisali i modeli Iris Cekuš i Pedro Soltz.

Škola u zagrebačkom naselju Knežija već je neko vrijeme vrlo popularna među poznatim Hrvatima pa su tako školske klupe ovdje grijala i djeca našeg poznatog tenisača Gorana Ivaniševića i manekenke Tatjane Dragović te Ante i Martine Todorić. Nekad davno istu školu pohađali su glumac Sreten Mokrović, njegova kolegica Dubravka Ostojić i muzikolog Dražen Siriščević, no u to vrijeme ona nije uz redovan imala i međunarodni program kao danas, koji je toliko privlačan spomenutim roditeljima. U zgradi koja je sagrađena 1939. nastava na engleskom jeziku za djecu diplomata, poslovnih ljudi iz inozemstva te povratnika organizirana je tek 1995.

U početku se odvijala u kombiniranim razrednim odjelima, a danas je nastava na engleskom jeziku organizirana za učenike od 1. do 5. razreda. Otvaranjem međunarodnog IB programa 2002. godine OŠ Matije Gupca postala je jedina škola u Hrvatskoj koja provodi međunarodni program International Baccalaureate Organization koji je pod pokroviteljstvom UN-a namijenjen djeci od 11 do 15 godina.

Osim toga, ova škola je dobila Nagradu Grada Zagreba za sustavno unapređenje odgojno-obrazovnog rada, uvođenje pedagoških inovacija te bogat izvannastavni i izvanškolski rad primjeren dobi i interesima učenika te za posebno istaknutu kulturnu, javnu i humanitarnu djelatnost. Škola navodno nudi više od 50 izvannastavnih aktivnosti svojim učenicima koji, kako se pisalo, ostvaruju izvrsne rezultate na natjecanjima.

U školi se već tradicionalno održava i gradsko natjecanje u likovnom stvaralaštvu, a velik naglasak stavlja se na promicanje različitih kultura, međusobne suradnje i tolerancije. U skladu sa svjetonazorom i programima, poštuju se sve različitosti – tako je za djecu islamske vjeroispovijesti uvedena prehrana prema pravilima halala, za djecu koja ne jedu meso vegetarijanski meni, a tu je i veganski meni za one koji ne jedu nikakvu hranu životinjskog porijekla. No sve to ima i svoju cijenu koja nije mala.

Školarina za jednu godinu, doznajemo, iznosi oko 40 tisuća kuna, no ako se taj iznos usporedi s onim u ostalim osnovnim školama tog tipa u Zagrebu, ispadne da je među povoljnijima.

Pogledajte video o poznatim Hrvatima koji javno svjedoče vjeru: