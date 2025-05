Polufinalne TLZP-a puno emocija i izvrsnih nastupa: Držala si nas sve na rubu cijelo vrijeme, a nisi se rasplakala

Polufinalna emisija spektakularnog showa „Tvoje lice zvuči poznato“ donijela je večer ispunjenu pozitivnom energijom, emocijama i impresivnim transformacijama, a nakon sedam sjajnih nastupa, saznali smo i koja će se četiri kandidata u velikom finalu natjecati za titulu pobjednika devete sezone! Prema ukupnom zbroju bodova iz svih emisija, titule finalista osigurali su Stela Rade, Igor Cukrov, Devin Juraj i Marcela Oroši, dok će preostali kandidati Meri Andraković, Domagoj Nižić i Mada Peršić u finalnoj epizodi izvesti revijalne točke. Pobjedu u 12. epizodi, po drugi put ove sezone, odnijela je Meri Andraković koja je utjelovila grupu ABBA s izvedbom jedne od njihovih najemotivnijih balada „The Winner Takes It All“. „Ova pobjeda mi je posebno draga, jer oni koji me poznaju znaju koliko jako volim ABBU. Ovo je, kako je Mario rekao, možda jedna od najljepših balada ikad napisanih, ali i vrlo zahtjevna – puna tuge, ali i snage. Presretna sam što je žiri večeras to prepoznao. Srce mi je puno jer sam uspjela donijeti transformaciju i interpretaciju tako velike pjesme i tako velikog benda kao što je ABBA“, podijelila je Meri svoje dojmove nakon pobjede, a svoju nagradu donirala je inkluzivnoj kući „Zvono“ iz Belišća, koja pomaže mladima s poteškoćama u razvoju. Nakon njezinog nastupa žiri nije skrivao oduševljenje. „Ti si nekako uspjela da se u ovoj emisiji sama pozicioniraš tamo gdje ti je mjesto i da to raste – s ovom izvedbom u kojoj nema velikih pokreta, nema ničeg što odvlači pažnju, sve je bazirano na tebi. Na tom minimalizmu, na tvojoj glumačkoj suzdržanosti i vokalnom daru. Izazvala si emociju. Osjećao sam se lijepo i ponosno – jer kada vidiš nečiji napredak i trud i da je to naraslo… dominirala si. Svaka ti čast“, zaključio je Enis, a Mario se nadovezao riječima: „Kad imaš simbiozu glume i ovakvog vokala, dobiješ čisto savršenstvo. Znao sam da ćeš ti ovo večeras moći i pokazala si kako naša lijepa Slavonija pjeva. Ovo je bila vokalna drama – ali u pozitivnom smislu. Hvala ti na tome!“.

Komplimentima se priključila i Minea, poručivši: „Toliko sam sretna što si večeras pokazala ono što ti jesi, ono što ti možeš. Bila si savršena – naježila sam se od glave do pete. Taj osjećaj, ta emocija koju si nam dala… Hvala ti od srca – predivna si“, a Goran je za kraj zaključio: „Stručnjaci kažu da je ovo najtužnija pjesma koju je ABBA ikada snimila. Pjesma o ljubavi kad nastane i kad prestane – a ti si to, draga Meri, napravila kao najzrelija glumica na svijetu. Držala si nas sve na rubu cijelo vrijeme, a nisi se rasplakala – ti si to napravila za nas. Mi smo to osjetili. Držala si nas tako iskusno i zrelo, bilo svjesno ili ne – bilo je čarobno. Čestitam ti – bravo!“ Ostali kandidati svojim su nastupima pomaknuli granice za još jednu stepenicu više, a polufinalnu emisiju otvorila je Marcela Oroši koja je utjelovila legendarnog Halida Bešlića s pjesmom „Ja bez tebe ne mogu da živim“. „Nemam Halida u svom registru, ali ga imam u svome srcu“, poručila je Marcela prije izlaska na pozornicu. Žiri se tijekom izvedbe pridružio Marceli na pozornici, a nakon vrlo rasplesanog nastupa Minea joj je poručila: „S obzirom na to da ja inače ne idem po kafanama, mislim da ću sad krenuti! Svidjelo mi se jako – ovo je bilo toliko dobro! Odmah si mi srce i dušu ispunila na početku. Što se mene tiče, možemo dalje bez ikakvog presinga – ovo je bilo otvaranje, ali savršeno.“

Kao Ljiljana Nikolovska iz grupe Magazin nastupila je Stela Rade s izvedbom pjesme „Rano, ranije“. „Ovo je savršena točka da se i ja opustim, da svima bude zabavno i da stavim fokus na energiju“, najavila je Stela prije nastupa, a nakon nastupa Enis joj je poručio: „Ja mislim da Huljić sada doma kosu čupa! Ljiljana je stvarno nekako bila sinonim za Magazin kad je sve to krenulo i sve te pjesme koje smo mi kao djeca slušali… Ovo je zaista prozračnost koju si ti sad donijela poslije ova dva gigantska nastupa. Majke mi moje – ja prvi put sjedim i ne sekiram se. Inače bude tu stresa i sekiracije, ali sad je tako lijepo. I neka tako i ostane!“ U lik Sama Smitha uskočio je Igor Cukrov s pjesmom „I’m Not Here to Make Friends“. „Na probama je bilo super. Sam Smith je jedan odličan čovjek, odličnog glasa“, uzbuđeno je izjavio Igor prije izlaska na pozornicu, a svojim je nastupom pokazao da mu nijedan žanr nije preveliki izazov. „Vjerujte mi, ni Sam Smith nema ovakvu energiju kakvu si ti danas dao na sceni. Vjeruj mi, on se pogubio – ti nisi. Ti si se tek pronašao. Ti si se, brate, pronašao u ovoj emisiji! Ni sam nisi znao što sve možeš. Vjerujem da je tvoj repertoar za sljedeće nastupe sada proširen i da će publika imati priliku da te vidi i u nekim raznim odjelima – zašto ne? Ti si s ovom emisijom netko tko će puno, puno profitirati. Želim ti jako puno uspjeha!“, poručio mu je Enis.

U ulogu fantastičnog Gorana Bareta spremno je ušao glumac Domagoj Nižić s pjesmom „Put ka sreći“. „Mislim da mi je ovo najdraža transformacija jer je glumački možda meni najintrigantnija. Izazovno mi je glumiti Bareta, ali volim ga imitirati“, priznao je Domagoj prije nastupa. „Bare je za mene kao opera, a opera je – znamo – skup svih ljudskih spoznaja, plus ono nešto božansko. A ti si, dragi naš kolega, danas bio takav. Čestitam ti i zahvaljujem se“, poručio mu je Goran. Glumica Mada Peršić ove nedjelje utjelovila je Joosta Kleina, nizozemskog predstavnika Eurovizije iz 2024. s pjesmom „Europapa“. „Zapao me Joost s pjesmom 'Europapa', iliti europski tata. Ta pjesma je zapravo sve – i veliča i špota Europu. Radi se o Joostovom tati. Jako je duboka i govori o tome da ne možeš pobjeći od sebe, da sebe trebaš prihvatiti sa svim vrlinama i manama i dati si unutarnju validaciju“, pojasnila je Mada prije nastupa. „Totalno si ušla – sto posto – u svoj lik i meni se čini da je ovo tebi bila najzabavnija transformacija. Bila si u punoj kondiciji. Bravo, Mada! Tako se radi transformacija“, oduševljeno joj je poručio Mario.

Polufinalnu emisiju zatvorio je Devin Juraj koji je, nakon Marca Mengonija, ponovno na kratko postao žena – i to famozna Dua Lipa s pjesmom „Levitating“. „S Duom Lipom sam u dobrom odnosu. Sve ide jako, jako dobro! Spreman sam za transformaciju i za večerašnji show“, poručio je Devin prije nastupa kojim je raspametio žiri. „Od prve emisije kod tebe se osjeća taj profesionalizam. Jako si ozbiljno pristupio ovom showu, kroz zabavu – i tako nam je brzo proletjelo ovo vrijeme. Ako se sjećate, u prvoj smo rekli: uživajte u svakoj – jer će brzo proći. Devine, ti si već na samom početku opravdao svojom pojavom, svojim talentom i svime što si nam pružao. U svakoj emisiji si stajao do kraja i iznio sve svoje transformacije sa stavom, ljepotom, nečim u čemu smo svi mogli uživati. S obzirom na to da Dua Lipa nije poznata po plesu – ti si je danas nadmašio!“, za kraj večeri poručila mu je Minea. Samo tjedan dana dijeli nas od velike završnice showa u kojoj će jedan od četvero finalista ponijeti titulu pobjednika devete sezone! Tko će osvojiti simpatije publike i žirija i odnijeti titulu najboljeg? Spektakularne transformacije i veliko finale devete sezone hit showa „Tvoje lice zvuči poznato“ ne propustite u nedjelju u 20.15 na Novoj TV!