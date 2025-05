Zvijezdu 'Kumova' preplavile su emocije zbog posebnog povoda: Samo širi svoja krila

'Magarčić i kit'

Mrle iz Leta 3 objavio novu slikovnicu: Od djetinjstva sam fasciniran s upravo te dvije životinje

U središtu ove priče nalazi se magarac Oli koji brine o svojim maslinama, sve dok ga okolnosti ne potaknu na neobično putovanje – od vrta do svemira, od maslina do čarobnica, od zemlje do srca planeta