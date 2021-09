Rolling Stone objavio obnovljenu listu najboljih pjesama svih vremena, a na vrhu je Aretha Franklin s ovom pjesmom

Slavnom časopisu Rolling Stone trebalo je punih sedamnaest godina da obnovi svoju slavnu listu najboljih pjesama svih vremena. Prvi su je put objavili sada već davne 2004. godine, a u međuvremeno se na sceni pojavilo ne samo bezbroj novih izvođača već i novih glazbenih stilova. S vrha maknula nobelovca No, sada na listi imamo i novu pobjednicu - pjesmu Arethe Franklin “Respect” iz 1967. godine. Prvi ju je otpjevao Otis Redding, ali je ona upravo u Arethinoj izvedbi doživjela najveću popularnost. Time je kraljica soula s trona svrgnula nobelovca Boba Dylana, koji je svih tih godina bio na vrhu prestižne liste s pjesmom “Like A Rolling Stone”. O novoj listi je odlučivalo 250 moćnika glazbene industrije: autora, producenata i izvođača, koji su 500 najboljih pjesama svih vremena birali s poveće liste na kojoj im je uredništvo časopisa ponudilo čak četiri tisuće naslova.

Prvi komentari nove liste slave ‘pobjedu’ istinske dive koja nas je napustila 16. kolovoza 2018. godine, ali i ističu kako je novi život i novu veliku popularnost njenim pjesmama biografski film posvećen ovoj velikoj umjetnici “Queen of Soul” (“Kraljica soula”). No, ostaje činjenica da je lista sada ipak značajno drugačija, što odgovara novih generacijama umjetnika koji su i glasali za nju. Tako je sada na novoj listi više: hip-hopa, countryja, indie rocka, latino popa, reggae i R&B-a, ili izrečeno u brojkama. na listi se našlo gotovo polovica, čak 245, novih pjesama. Tako su od 2004. do 2021. prvih pet mjesta držali: Dylanova “Like a Rolling Stone”, zatim slavni hit Rolling Stonesa “(I Can’t Get No) Satisfaction”, Lennonova svevremenska “Imagine”, te “What’s Going On” Marvin Gayea i “Respect” Arethe Franklin. Sada je Aretha na prvo mjestu, a slijede je “Fight The Power“ grupe Public Enemy, zatim “A Change Is Gonna Come” Sama Cookea, a na četvrtom je mjestu dosadašnji pobjednik Bob Dylan i “Like A Rolling Stone”, a u to izabrano društvo najboljih probio se i veliku hit grupe Nirvana “Smells Like Teen Spirit”.

Nirvanin hit iz 1991. Upravo to je i najmlađa pjesma u vrhu top liste, jer Nirvana je tu pjesmu (koju usput budu rečeno poznajemo i po sjajnoj izvedbi našeg violončelističkog dua 2CELLOS) snimila 1991. godine. Dakle, vrh liste i dalje pripada starim dobrim hitovima, i iznova postavlja pitanje o glazbenoj nostalgiji čak i samih umjetnika koji tu glazbu stvaraju. No, kada se pogleda sljedećih pet mjesta na ovoj prestižnoj listi jasno je da su glasači ipak ozbiljnije ocijenili i neke novije pjesme. Tako je pjesma “Hey Ya!” hip-hop dua OutKast iz 2003. godine (na desetom mjestu listi) najmlađa pjesma sa samog vrha, a slijedi je veliki hit Missy Elliott “Get Ur Freak On” iz 2001. godine, pjesma koja se uspjela probiti na osmo mjesto top-liste najboljih.