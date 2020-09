Policija na nogama! Pronađeno truplo ispred palače u kojoj žive princ William i Kate

Nemir u kraljevsku obitelj jutros je unijela vijest da je u neposrednoj blizini Kensingtonske palače pronađeno truplo. Tijelo nepoznate ženske osobe pronađeno je u jezeru kraljevskog imanja i to ispred kuće u kojoj živi princ William sa suprugom Kate i njihovom djecom.

Cijeli slučaj odmah je preuzela policija koja je od jutra na terenu, no za sada ne otkriva previše informacija. - Vjerojatno nije riječ o sumnjivoj smrti- tek je kratko kazao glasnogovornik britanske policije za Daily Mail.

Foto: Anwar Hussein/Press Association/PIXSELL Anniversary of death of Princess Diana Well-wishers look at memorabilia at Kensington Palace to commemorate the 23rd anniversary of the death-of Princess Diana on August 31, 2020 Anwar Hussein Photo: PA Images/PIXSELL

Kako pišu britanski mediji prvotno su sumnjali da je riječ o tijelu britanske umjetnice Endellion Lycett Green za kojom se tragalo, no njezina je obitelj na koncu otklonila tu sumnju, objavivši kako je ona pronađena živa i zdrava.

Inače, u neposrednom susjedstvu Kate i Williama žive i princeza Eugenie od Yorka te njezin suprug Jack Brooksbank, no za sada nije poznato je li netko od članova kraljevske obitelji bio prisutan dok su truplo izvlačili iz umjetnog jezera unutar imanja koje je nastalo u 18. stoljeću.