Pojavio se video groba Dina Dvornika, njegova udovica je ogorčena: 'Jad i primitivizam'

Danijela Dvornik (58), udovica legendarnog kralja funka Dina Dvornika, na Instagramu je objavila kako je netko od obožavatelja povodom Svih svetih posjetio grob njenog pokojnog supruga i snimio gam sugerirajući da je neuređen.

"Dino Dvornik, legenda, zaboravljen od svih", stoji ispod snimke, koju je i Danijela objavila na Instagram Storyju, uz progodni komentar. “Ono kad ljudi idu na groblje da bi snimili tuđe grobove i stavili ih na društvene mreže! I tako svake godine! Jad i primitivizam!”

Njihova priča, jedna od najpoznatijih na ovim prostorima, započela je na tulumu u njegovu stanu, na način koji je bio sve samo ne romantičan. Danijela, tada 21-godišnjakinja, nije bila oduševljena ni tulumom, ni ekipom, a ni samim Dinom. Štoviše, dan prije ga je vidjela u gomili i pomislila: "Bože, ovaj čovjek je sve što mi u životu ne treba". Ipak, nakon što ju je zatekao pitanjem "Bi li ti, mala, voljela osjetiti moje vibracije?", a potom joj zaspao na ramenu, nešto se promijenilo. Cijelu noć su proveli u razgovoru koji je razbio sve njezine predrasude. Iako pri odlasku nisu razmijenili brojeve, sudbina je imala drugačije planove.

Foto: Instagram

Mislila je da od njih neće biti ništa, no oboje su idućih nekoliko dana priželjkivali ponovni susret. Tjedan dana kasnije, sreli su se na jednoj splitskoj plaži. Dino joj je prišao, uhvatio je za ruku i od tog trenutka bili su nerazdvojni. "Bili smo tako mladi kad smo se upoznali i nismo imali love. Imali smo neopisivu ludost da slijedimo svoje snove, on glazbu, a ja njega i njegovu glazbu", prisjetila se Danijela. Ta ludost odvela ih je u London, gdje je ona nakon završene Prometne škole radila kao dadilja. Zbog ljubavi, Dino je pristao konobariti po londonskim pubovima, a noću bi u unajmljenom stanu skladao pjesme koje će ga kasnije proslaviti. U njemu je vidjela nešto što drugi nisu. "Ja sam jedina u njemu vidjela neku tugu, koju drugi nisu primjećivali. Zapravo me osvojio svojim sjetnim očima", prisjetila se u jednom intervjuu.

Vjenčali su se spontano, u Dinovom stilu, 12. kolovoza 1989., osam dana uoči njegova 25. rođendana. U prosincu 1990. godine stigla im je kći Ella, koja je ime dobila po pjesmi "Ella E". Njezin dolazak na svijet bio je jednako nekonvencionalan kao i sve u njihovu životu. Danijela je trudove dobila dan uoči Dinovog velikog koncerta u Domu sportova, a liječnika je pokušavala nagovoriti da je pusti na nastup. Rodila je 23. prosinca u tri sata ujutro, a Dino ih je došao vidjeti ravno s proslave u Saloonu. Dok je on gradio karijeru koja će ga upisati u legendu i donijeti mu dvanaest Porina, Danijela je bila stup obitelji. Upravljala je financijama preko njihove tvrtke jer Dino, kako je rekla, "nije znao s novcem" i sve što bi imao potrošio bi u jednom danu.

Zajednički život nosio je goleme izazove. Prošli su kroz turbulentno razdoblje njegova uspona, rat koji ga je duboko pogađao, ali i tešku borbu s ovisnošću sredinom devedesetih. "Trebalo mi je dugo da shvatim koliko je ozbiljan Dinov problem jer ja nikad nisam bila poročna", priznala je Danijela, koja mu je u toj borbi bila najveća podrška. Zbog toga što ga je često izvlačila iz loših društava nakon koncerata, u očima drugih bila je "aždaja", no to je bio njihov dogovor. "Što bi on sa mnom bio 20 godina da sam ja bila aždaja!? Pa mogao me ostaviti kad je htio, ali nije! Spasila sam mu život 500 puta!", ispričala je godinama kasnije. Njihova povezanost bila je neraskidiva. Jednom prilikom, kad mu je zaprijetila da će ga ostaviti, njegov odgovor je sažeo suštinu njihove veze: "Dobro, nema problema, ali povedi i mene sa sobom. Ja samo želim biti s tobom". Dino Dvornik je preminuo 7. rujna 2008., samo osamnaest dana nakon 44. rođendana, a Danijela i danas čuva uspomenu na njega, često ga spominjući na društvenim mrežama.