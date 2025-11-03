FOTO 191 cm ljepote! Naša misica prava je seks bomba, a sad se natječe za titulu najljepše žene na svijetu
"Ljudi su doslovce poludjeli za mnom, a moja visina u tome je odigrala značajnu ulogu. Naravno, svjesna sam da visina nije presudna – uvijek mora postojati nešto više od fizičkog dojma. No, u mom slučaju, to mi svakako ide u korist. Gotovo svi žele znati koliko sam visoka: imam 191 centimetar, a kada nosim štikle, premašujem dva metra. Nadam se, ipak, da će se pažnja usmjeriti na ono tko sam ja kao osoba, neovisno o mojoj visini", izjavila je 23-godišnja Laura Gnjatović na svom profilu na Instagramu.