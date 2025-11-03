FOTO 191 cm ljepote! Naša misica prava je seks bomba, a sad se natječe za titulu najljepše žene na svijetu

"Ljudi su doslovce poludjeli za mnom, a moja visina u tome je odigrala značajnu ulogu. Naravno, svjesna sam da visina nije presudna – uvijek mora postojati nešto više od fizičkog dojma. No, u mom slučaju, to mi svakako ide u korist. Gotovo svi žele znati koliko sam visoka: imam 191 centimetar, a kada nosim štikle, premašujem dva metra. Nadam se, ipak, da će se pažnja usmjeriti na ono tko sam ja kao osoba, neovisno o mojoj visini", izjavila je 23-godišnja Laura Gnjatović na svom profilu na Instagramu.
Foto: PR Miss Universe Hrvatske
Prelijepa Zadranka trenutačno boravi u Tajlandu, gdje će se 21. studenog održati izbor za Miss Universe – prestižno natjecanje za najljepšu ženu na svijetu.
Foto: PR Miss Universe Hrvatske
Hoće li upravo Laura ponijeti titulu i donijeti Hrvatskoj novu krunu ljepote, ostaje nam uskoro doznati.
Foto: PR Miss Universe Hrvatske
Do tada, u našoj galeriji možete pogledati još njezinih zadivljujućih fotografija i uvjeriti se u njezin šarm i eleganciju.
Foto: PR Miss Universe Hrvatske
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
