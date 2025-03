Pogledajte kako danas izgleda jedini pacijent iz 'Naše male klinike', mnogima je bio omiljeni lik

Serija Naša mala klinika, koja se emitirala na Novoj TV, ostavila je neizbrisiv trag među gledateljima i postala jedna od najomiljenijih domaćih humorističnih serija. Među brojnim likovima, jedan se posebno istaknuo – neizostavni pacijent Ivo Zadro, kojeg je utjelovio glumac Filip Šovagović.

24.10.2024., Osijek - Filip Sovagovic redatelj predstave "Sokol ga nije volio" Photo: Borna jaksic/PIXSELL Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Zadro je u početku bio običan, pomalo zaboravan pacijent koji je redovito dolazio u kliniku zbog sitnih tegoba. No, s vremenom je postao ključni dio njezinog ambijenta, neiscrpan izvor smijeha i jedan od najprepoznatljivijih likova serije. Njegove neprestane žalopojke, potrage za liječničkom pomoći zbog trivijalnih problema te osebujan odnos s doktorima stvorili su niz nezaboravnih komičnih trenutaka. Filip Šovagović mnogima je omiljeni domaći glumac, a mnoge je iznenadilo kaka je otkriveno da su on i kolegica Nina Violić u vezi.

Violić i Šovagović prestali su skrivati svoju vezu 2019. godine, ali kada je vijest o vezi odjeknula u medijima kao bomba, njihova romansa iznenadila je i njima bliske prijatelje. Nina je nama otkrila neke detalje o vezi. - Bili smo se dogovorili da nećemo govoriti u javnosti o našoj vezi i na taj način smo se sačuvali dvije godine, onda me je zeznuo jer je pred premijeru svoje predstave “Zagreb 2020” dao intervju u kojem je sve izblebetao i onda me sprdao da je njegov intervju čitaniji od mog. Ali to je možda novo normalno da frajeri pričaju o ljubavi, a frajerice o poslu. - rekla nam je tada Nina.

Podsjetimo, njihovi poznanici i prijatelji na početku nisu vjerovali nagađanjima kako je par zajedno i tvrdili su da su karakterno previše različiti da bi bili skupa, ali u njihovu slučaju pokazalo se opet kako se različitosti privlače. Iako je prošlo 17 godina od prikazivanja serije, Ivo Zadro ostao je ikona popularne kulture. Njegova duhovitost, specifičan karakter i nevjerojatna sposobnost da se uvijek nađe u centru zbivanja osigurali su mu trajno mjesto u sjećanju obožavatelja.

