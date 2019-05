Počeli su trudovi, potvrdila je to i kraljevska obitelj

Britanski mediji pišu kako će uskoro stići kraljevska prinova jer je Meghan Markle dobila trudove.

Kako piše The Mirror, samo sati dijele Meghan i njenog supruga princa Harryja od upoznavanja njihovog prvog djeteta, a BBC piše kako je ovu vijest potvrdila i Buckinghamska palača i potvrdili su kako je Harry uz nju.

The Duchess of Sussex went into labour in the early hours of this morning.

The Duke of Sussex was by Her Royal Highnesses’ side. An announcement will be made soon.https://t.co/hFq0te2Owe