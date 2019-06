Pobjednik 'Zvijezda': Kad su me spojili s Andreom Andrassy prvo me bilo strah

U uzbudljivoj završnici showa ‘Zvijezde ljetni hit’ pobjedu je odnio Armin Malikić. Osim laskave titule pobjednika ovaj 27-godišnji mladić iz Tuzle osvojio je novčanu nagradu od 50.000 kuna, nastup na Splitskom festivalu, ali i ljetni hit ‘Ja bi tija bit’ s potpisom jednog od naših najvećih hitmejkera Tončija Huljića.

Vjetar u leđa

Pobjedi se nadao, a zbog opake konkurencije bio je pomalo i skeptičan. – Ivan Vidović bio mi je najveći rival. Lijepo pjeva, jako je mlad i šarmantan, ima baby face. Ljudi to vole – govori nam Armin, koji ne krije zadovoljstvo zbog ishoda. – Ponosan sam na svoje postignuće, sretan sam zbog ishoda natjecanja i, s obzirom na to da sam na neki način na početku karijere, smatram da je pobjeda odlična motivacija za dalje, kako u karijeri tako i u životu uopće – ističe Armin. Bez obzira na pobjedu, smatra da je u showu pokazao dosta različitih strana koje će mu zasigurno otvoriti vrata nekih novih glazbenih projekata.

– Ovo me iskustvo uvjerilo da se vrijedi boriti za svoje snove, a nekada čak i boriti se sa samim sobom, što sam ja mnogo puta činio. A to je nekad najteže, pobijediti sebe – priznaje talentirani glazbenik koji bi uskoro u ruke trebao primiti i diplomu Medicinskog fakulteta. Najviše ga zanima psihijatrija, no za sada glazba mu je u prvom planu. Stoga i ne čudi što će novčani dio nagrade potrošiti na daljini razvoj karijere. – Uložit ću u sebe i karijeru, malo ću si i olakšati ovaj završni studentski period, a pomoći ću i roditeljima – govori Armin, koji će svoj prvi profesionalni nastup odraditi za nešto manje od dva tjedna na pozornici Splitskog festivala. – Nisam prije pratio festival i drago mi je što me čeka nešto novo, nešto na što nisam navikao tako da će biti novi izazov. Ne znam što da odjenem, to mi je trenutačno najveća briga – kroz smijeh ističe Malikić i nadodaje da je Huljićeva pjesma s kojom juriša po pobjedu zarazna, pozitivna i puna ljubavi.

Uoči samog finala ‘Zvijezda’ pozornicu je dijelio i s influencericom Andreom Andrassy, s kojom je otpjevao pjesmu iz filma ‘Zvijezda je rođena’, koju u originalu izvode Lady Gaga i Bradley Cooper.

– Andrei sam dao moralnu podršku i rekao sam joj da treba pjevati uživo jer će tako iznijeti emociju. Na početku me bilo malo strah jer ona nije pjevačica, međutim, čim se pojavila na probi, dokazala je da u žiriju ne sjedi bez razloga – govori Armin.

Do sredine prošle godine radio je na kruzeru kao pjevač. To vrijedno iskustvo uvelike ga je promijenilo, no glazba je u njegov život ušla puno prije.

– U prvom razredu osnovne škole učiteljica me uzela za ruku i prijavila na natjecanje ‘Djeca pjevaju hitove’. Otišao sam u neku dvoranu u kojoj su bili sedmaši, osmaši... starija djeca. Glas mi je bio jako visok tako da sam pjevao žensku pjesmu, pjesmu Danijele Martinović pa su me malo zadirkivali zbog toga. Plakao sam i pitao mogu li promijeniti pjesmu, učiteljica nije dala, izašao sam na scenu otpjevao pjesmu i pobijedio – otkriva mladi Armin, koji u šali ističe kako je sam sebi najomiljeniji pjevač.

– Od malih nogu slušao sam razne stilove i teško mi je izdvojiti jednu osobu. Volio sam Olivera Dragojevića, Coloniju, Magazin, Čolića, Indexe, Ninu, Danijelu... Možda mi je Oliver i dalje najdraži. Njegove pjesme u meni uvijek izazovu jake emocije – ističe Malikić. A kad su one ljubavne emocije u pitanju, njima se uvijek spreman prepustiti jer za ljubav, uvjerava nas Armin, uvije treba naći vremena.

– Istina je da sam trenutačno u životnom periodu kada mi je fokus na karijeri i izgradnji sebe kao osobe, ali to možemo i uz nekoga pokraj sebe – kaže. Na pitanje je li se njegov ljubavni status, koji je na početku showa bio ‘slobodan’, sada promijenio, tajanstveno odgovara: – Privatni život čuvam za sebe, ali mogu vam reći da imam vremena za ljubav i da sam jako sretan zbog toga.

