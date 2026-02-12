Mangroove izborio šest nominacija, a Baby Lasagna, Parni Valjak i Mayales po pet!

Večeras smo, na svečanom proglašenju nominacija kroz koje nas je i ove godine vodila Martina Validžić, saznali tko je sve u utrci za najprestižniju glazbenu nagradu Porin. Već prvi popis nominiranih koje je odabrala glazbena struka otkrio je raznoliku i snažnu konkurenciju te najavio dodjelu o kojoj će se pričati. Brojke prijavljenih djela i dalje govore o važnosti Porina kao nagrade: "Ukupno je bilo 331 prijavljenih albuma u 33 kategorije. Konkretno, čak je 111 albuma konkuriralo u kategoriji Album godine, 291 pjesma za Pjesmu godine te u kategoriji Novi izvođač godine borilo se čak 75 novih lica. A sad znamo tko je sve ušao u najužu konkurenciju za ovogodišnju dodjelu", rekla je Ivana Martinac, glavna tajnica Glazbene nagrade Porin.

„Ove godine Porin će se održati 27. ožujka u dvorani Gripe u Splitu, a za one koji neće biti u mogućnosti doći, bit će prijenos kao i uvijek na HRT-u. Jako nam je drago što se ponovno vraćamo u Split i hvala gradu, županiji i turističkim zajednicama koji su nam to omogućili. Sada znamo nominirane i krećemo kreirati program ovogodišnje nagrade. Očekuje nas još jedna lijepa glazbene večer", rekao je izvršni direktor Glazbene nagrade Porin Davor Drezga.

Mangroove je s albumom „Komad neba“ sa suradnicima nominiran u čak šest kategorija, Baby Lasagna, Parni Valjak i Mayales sa suradnicima imaju pet nominacija, dok Krešimir Pustički ima četiri nominacije. Mangroove je nominiran u kategoriji Najbolji album pop glazbe te u kategoriji Izvedba grupe s vokalom za pjesmu „Igra“. Pjesma „Komad neba“ u suradnji sa zborom Izvor i Mayalesom je nominirana u kategoriji „Pjesme godine“ te Najbolje vokalne suradnje. Album je nominiran u kategoriji Najboljeg likovnog oblikovanja kojeg potpisuje Dalibor Barić i Damir Lepur. Mayales je u suradnji s Mariom Bočićem nominiran i u kategoriji Najbolje instrumentalne izvedbe sa skladbom „Odjavna špica“.

FOTO Goran Milić u braku je s bivšom HRT-ovkom: Kad je napustila popularnu emisiju svi su bili iznenađeni

Baby Lasagna (Marko Purišić) nominiran je s albumom „DMNS & MOSQUITOES“ u kategoriji Album godine čiju produkciju potpisuje sam, zatim u kategorijama „Najbolji album pop glazbe“, Najbolja muška vokalna izvedba s pjesmom „Stress“ te s pjesmom „Beskonačna osveta 2“ s Vojkom V u kategoriji Najbolja vokalna suradnja te Najbolji video broj redatelja Davida Lovrića, Natka Klobučara, Paole Grbić, Sunčane Brkulj i Lee Kralj Jager.

Parni Valjak nominiran je s albumom „Kažu pčele umiru…“ u kategorijama Album godine čiju produkciju potpisuje Marijan Brkić Brk, Najbolji album rock glazbe te Najbolja izvedba grupe s vokalom. Husein Hasanefendić Hus potpisuje autorstvo pjesme „Pustit ću glas“ koja je nominirana u kategoriji Pjesme godine, dok Marijan Brkić Brk ima nominaciju u kategoriji Najbolja snimka albuma. Mayales je nominiran s albumom „Boutique Pop Vol.1“ u kategoriji Albuma godine čiju produkciju potpisuju Pavle Miholjević i Jura Ferina te u kategorijama Najbolji album pop glazbe te Najbolje likovno oblikovanje autora Petra Beluhana. Petar je u suradnji s Vladimirom Mirčetom nominiran i u kategorije Pjesme godine s pjesmom „Ovo je divan van“, dok je Mayales zajedno s Mangrooveom i zborom Izvor nominiran u kategoriji Najbolja vokalna suradnja za skladbu „Komad neba“.

Krešimir Pustički nomiran je u četiri kategorije: Najbolji album klasične glazbe za album „Gordan Tudor & Mislav Režić: Sit Back, Relax“, kategoriji Najbolja snimka albuma s albumom „Krešimir Bedek: Klišej“ te s oba navedena albuma u kategoriji „Najbolja produkcija albuma klasične glazbe“. Goran Martinac nominiran je također u četiri kategorije i to; Producent godine za albume „Hitmaker – Đorđe Novković“ raznih izvođača, „Live @Tvornica kulture“ (Renato Metessi i Zvijezde) i „Live at Arena, 50 godina karijere“ Željka Bebeka; zatim Najbolja snimka albuma za album „Hitmaker – Đorđe Novković“, ali i za album „Arena Zagreb Live 2024“ Prljavog Kazališta zajedno s majstorom miksa Fedorom Boićem i majstorima snimanja Marinkom Belavićem i Nenadom Zubakom. Kao urednik izdanja zajedno s Klaudijom Čular nominiran je u kategoriji Najbolji album s raznim izvođačima.

nastavku donosimo sve nominirane u pojedinim kategorijama.



U kategoriji Album godine nominirani su Jelusick s albumom „Apolitical Ectasy“ (glazbeni producenti Dino Jelusić i Andreas Šala), zatim Mayales s albumom „Boutique Pop Vol.1“ čiju produkciju potpisuju Pavle Miholjević i Jura Ferina, Baby Lasagna s albumom „DMNS & MOSQUITOES“ čiju produkciju potpisuje sam, Parni Valjak s albumom „Kažu pčele umiru…“ čiju produkciju potpisuje Marijan Brkić Brk i LET3 s albumom „RKTRD NDRD“ (glazbeni producenti Matej Zec i Iztok Turk).

U kategoriji Pjesma godine nominirane su skladbe „Kapetan bez broda“, autora Tomislava Mrduljaša, izvođača Olivera Dragojevića, zatim „Komad neba“ (autori Toni Starešinić, Željka Veverec i Andrej Tarkovski), izvođača Mangroove feat. Mayales i zbor Izvor, skladba „Ovo je divan dan“, autora Petra Beluhana i Vladimira Mirčete), izvođača Mayalesa, skladba „Pustit ću glas“ autora Huseina Hasanefendića Husa, izvođača Parnog Valjka te skladba „Zamisli“ autorica Josipe Lisac i Alke Vuice u izvedbi Josipe Lisac.

U kategoriji Novi izvođač godine nominirani su Ane Paška, Jakov Jozinović i Smrdljivi Martini. Nominaciju za Najbolju žensku vokalnu izvedbu osvojile su: Gabi Novak za skladbu „Nada“, Nina Badrić za skladbu „Alive“ i Valerija Nikolovska za skladbu „Part of my deepest mind (your eyes in the sunrise)“. Nominaciju za Najbolju mušku vokalnu izvedbu osvojili su: Baby Lasagna za skladbu „Stress“, Marko Tolja za skladbu „Za kraj“ i Matija Cvek za skladbu „Nudim ti se“.

U kategoriji Najbolja vokalna suradnja nominirani su: Baby Lasagna i Vojko V za skladbu „Beskonačna osveta 2“, zatim Mangroove, Mayales i zbor Izvor za skladbu „Komad neba“ i Vatra feat. Detour, Pavel, Mayales za skladbu „Doživotno“. U kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom nominirani su: Jelusick sa skladbom „Seasons“, Mangroove sa skladbom „Igra“ i Parni Valjak sa skladbom „Pustit ću glas“.

U kategoriji Najbolji album pop glazbe nominirani su: album „Boutique Pop Vol.1“ benda Mayales, zatim album „DMNS & MOSQUITOES“ Baby Lasagne i album „Komad neba“ izvođača Mangroove. U kategoriji Najbolji album rock glazbe nominirani su: Jelusick s albumom „Apolitical Ectasy“, zatim Parni Valjak s albumom „Kažu pčele umiru…“ i LET3 s albumom „RKTRD NDRD“.

Nominaciju za Najbolji album jazz glazbe osvojili su Janko Novoselić s albumom „Jazz Kvartet“, zatim Henry Radanović Quartet s albumom „Quiet Rising Star“ i Mario Bočić Quartet s albumom „Wheel of Fortune“.

Za Najbolji album etno glazbe nominirani su: Dunije s albumom „Bilo je sada“ glazbenog producenta Silvia Bočića, zatim Mimika Orchestra s albumom „Medzotermina“ glazbenih producenata Maka Murtića i Vedrana Peternela te Borna Šercar’s Jazziana Croatica feat. Lado & Zagreb Philharmonic s albumom „Tales of Tradition“ glazbenog producenta Borne Šercara.

Za Najbolji album klasične glazbe nominirani su: album „Dora“, izvođači: Martina Filjak, Andrej Bielow, Martina Mikelić, Monika Leskovar, Zrinka Cvitešić, zatim album „Frano Parać: Judita“, izvođači: Sofija Petrović, Sopran; Evelin Novak, Sopran; Diana Haller, Mezzosopran; Stjepan Franetović, Tenor; Matteo Ivan Rašić, Tenor; Ivica Čikeš, Bariton; Matija Meić, Bariton; Sava Vemić, Bas-Bariton; Mislav Lucić i Damir Klačar,T enori; Zbor Hrvatske radiotelevizije; Orkestar Minhenskog Radija; Ivan Repušić, Dirigent; album „Gordan Tudor & Mislav Režić: Sit Back, Relax“, izvođači: Gordan Tudor i Mislav Režić, album „Ivan Padovec: Pjesme uz gitaru / Songs With Guitar“, izvođači: Darko Petrinjak, Renata Pokupić, Martina Zadro, Filip Filipović, Roko Radovan i album „Papandopulo: Hrvatska misa“, izvođači: Darija Auguštan, Sonja Runje, Tomislav Mužek, Ljubomir Puškarić, Solisti; Zbor Bavarskog Radija; Ivan Repušić, Dirigent. Za Najbolji koncertni album nominirani su: Prljavo Kazalište s albumom „Arena Zagreb Live 2024“, zatim J.R. August s albumom „Live at Peti Kupe“ i Chui s albumom „Prošireni svemir (Live at Peti Kupe)“.