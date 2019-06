Marko iz 'Života na vagi' pohvalio se novim izgledom godinu dana nakon showa

RTL-ov show "Život na vagi" mnogim natjecateljima je promijenio život i pomogao im da se riješe viška kilograma i loših prehrambenih navika.

Jedan od natjecatelja koji je uspješno prigrlio nove zdrave navike iz ovog showa je i Marko Kregar koji je objavio svoju fotografiju od

prije godinu dana, prije nego je počeo proces transformacije. Prisjetio se kako je sve izgledalo na početku showa i priznao kako je htio i odustati od showa.

- Ajmee evo ga 20.6.2019. Točno godina dana od kada sam započeo novi život.... Noć prije nisam oka sklopio bio sam nervozan razmišljao sam hoću li se uklopit hoću li ja to moći da li mi je stvarno to potrebno i mislio sam odustati... Međutim nešto me pred jutro pred polazak trgnulo i reklo sine ajde ne jedi govna nego kreći šta nećeš moći ti možeš sve... I krenuo sam u borbu života sa svojim kilama... Dolaskom na lokaciju upoznao sam doslovce brdo ljudi jer smo svi bili ko od brda odvaljeni.... Ekipica je bila super svi nekako preplašeni al opet opušteni jer idemo tim našim kilama stati na kraj....- prisjetio se Marko kako je sve izgledalo na početku sezone.

Foto: Instagram

Zajedno s ostalim natjecateljima svaki dan je sve više napredovao, a prisjetio se i jedne situacije s vaganja.

- U jednom trenutku me na vaganju Marijana Batinić pita vidiš li kakvu promjenu na sebi a ja sav sretan kažem; daaa vidim si uši u ogledalu... Znate li kakav je to osjećaj ljudi moji kad ti se glava i tijelo smanjuje pa to je strava.... Bilo je svega uspona i padova al nisam se dao omesti tijekom cijele godine i zadržao sam se na 110kg koje trenutno nosim... - ispričao je Marko.

Priznao je i da mu je cilj bio doći do 100 kilograma ovo ljeto, ali nije uspio u tome. Bez obzira na to ne odustaje od zdravog načina života i treniranja, ali dozvoli si i pokoju slasticu.

- Dozvolim si luksuz pojedem i palačinke i burek i svašta nešto al ne svaki dan već jednom mjesečno.... Al i to je dio toga procesa u daljnjem skidanju kila... Godinu dana nakon svega postao sam osoba koja je motivirala mnoge oko sebe koji imaju viška kilograma podijelio sam masu savjeta koje sam naučio u kući ali i izvan nje i stvarno sam postao puno sretnija vedrija i fit osoba koja pomaže i drugima da skinu svoje kile.... Naravno da neću stati i da ću svaki dan pomagati drugima da skidaju svoje kile kao i ja što sam skinuo i grabiti prema svojoj stotki... Svi vi ste i meni motivacija jer bez vas i meni bi bilo teško išta... Al zato idemo skupa u tu borbu.... Hvala svima vama na svemu hvala mojoj @simecka koja je izgubila tonu živaca da bi me nagovorila na ovo sve jer bez nje se sigurno nikada ne bi prijavio na Žnv... Naravno hvala i @mm_trening mome jazi koji me gura i sada i u kući i svugdje i koji mi je jedna velika motivacija u životu.... Hvala svima i idemo jako dalje u nove pobjede - kaže Marko.

